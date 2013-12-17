القيادة تهنئ المستشار الاتحادي الجديد لجمهورية النمسا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد كارل نيهامر المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة توليه منصب المستشار الاتحادي للجمهورية.



وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للسيد كارل نيهامر بمناسبة توليه المنصب الجديد، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والرقي.