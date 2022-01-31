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عميد "تقنية الرياض" يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة اعتماد يوم التأسيس للمملكة

في يوم كهذا كان أجدادنا ينتظرون منا أن نحافظ على هذه البلاد ونفديها بالغالي والثمين

أعرب عميد الكلية التقنية التطبيقية بالرياض المهندس فهد بن مطيران العنزي عن سعادته الغامرة بمناسبة يوم التأسيس لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية الذي يوافق ٢٢ فبراير من كل عام، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين مرسوماً ملكياً باعتبار يوم التأسيس إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص.

وبيَّن "العنزي" أنه في يوم كهذا كان أجدادنا يحتفلون بتأسيس الدولة السعودية مفتخرين بإنجازاتهم وينتظرون منا نحن الأحفاد أن نحافظ على هذه البلاد ونفديها بالغالي والثمين.

ورفع المهندس العنزي أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي هذه المناسبة التي تزيدنا حباً وانتماءً للوطن الغالي.

يوم التأسيس الدولة السعودية خادم الحرمين الشريفين ولي العهد

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عميد "تقنية الرياض" يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة اعتماد يوم التأسيس للمملكة
سبق

أعرب عميد الكلية التقنية التطبيقية بالرياض المهندس فهد بن مطيران العنزي عن سعادته الغامرة بمناسبة يوم التأسيس لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية الذي يوافق ٢٢ فبراير من كل عام، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين مرسوماً ملكياً باعتبار يوم التأسيس إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص.

وبيَّن "العنزي" أنه في يوم كهذا كان أجدادنا يحتفلون بتأسيس الدولة السعودية مفتخرين بإنجازاتهم وينتظرون منا نحن الأحفاد أن نحافظ على هذه البلاد ونفديها بالغالي والثمين.

ورفع المهندس العنزي أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي هذه المناسبة التي تزيدنا حباً وانتماءً للوطن الغالي.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
11:10 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
06:56 AM

عميد "تقنية الرياض" يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة اعتماد يوم التأسيس للمملكة

في يوم كهذا كان أجدادنا ينتظرون منا أن نحافظ على هذه البلاد ونفديها بالغالي والثمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب عميد الكلية التقنية التطبيقية بالرياض المهندس فهد بن مطيران العنزي عن سعادته الغامرة بمناسبة يوم التأسيس لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية الذي يوافق ٢٢ فبراير من كل عام، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين مرسوماً ملكياً باعتبار يوم التأسيس إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص.

وبيَّن "العنزي" أنه في يوم كهذا كان أجدادنا يحتفلون بتأسيس الدولة السعودية مفتخرين بإنجازاتهم وينتظرون منا نحن الأحفاد أن نحافظ على هذه البلاد ونفديها بالغالي والثمين.

ورفع المهندس العنزي أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي هذه المناسبة التي تزيدنا حباً وانتماءً للوطن الغالي.

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