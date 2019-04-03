النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الاتصالات": 91.7 % من الأفراد يستخدمون شبكات التواصل

بلغت نسبة استخدام الذكور 93.20 % في مقابل 89.60 %  للإناث

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن دراستها التحليلية الشاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي أظهرت بلوغ نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة 91.7 % من الأفراد.

وأظهرت الدراسة التي شملت (10000) مستخدم لخدمات الاتصالات، تبايناً في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018 بحسب الفئات العمرية، حيث جاءت الفئة العمرية (20 - 24) سنة؛ كأكبر فئة عمرية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 98.70 %، فيما جاءت الفئة العمرية (25 - 29) سنة في المرتبة الثانية بنسبة 98.10 %، تليها الفئة العمرية (30 - 34) بنسبة 97.40 %.

وأبانت الدراسة أن 93.20 % من الذكور يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018، في مقابل استخدام 89.60 % من الإناث، فيما أظهرت الدراسة أن 90.80 % من السعوديين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في مقابل استخدام 93.20 % من غير السعوديين.

وأشارت الدراسة إلى تصدر منطقة تبوك في استخدام شبكات التواصل بنسبة 97.10 %، تلتها منطقتا مكة المكرّمة والحدود الشمالية بنسبة استخدام 93.40 %.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الاتصالات": 91.7 % من الأفراد يستخدمون شبكات التواصل
سبق

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن دراستها التحليلية الشاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي أظهرت بلوغ نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة 91.7 % من الأفراد.

وأظهرت الدراسة التي شملت (10000) مستخدم لخدمات الاتصالات، تبايناً في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018 بحسب الفئات العمرية، حيث جاءت الفئة العمرية (20 - 24) سنة؛ كأكبر فئة عمرية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 98.70 %، فيما جاءت الفئة العمرية (25 - 29) سنة في المرتبة الثانية بنسبة 98.10 %، تليها الفئة العمرية (30 - 34) بنسبة 97.40 %.

وأبانت الدراسة أن 93.20 % من الذكور يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018، في مقابل استخدام 89.60 % من الإناث، فيما أظهرت الدراسة أن 90.80 % من السعوديين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في مقابل استخدام 93.20 % من غير السعوديين.

وأشارت الدراسة إلى تصدر منطقة تبوك في استخدام شبكات التواصل بنسبة 97.10 %، تلتها منطقتا مكة المكرّمة والحدود الشمالية بنسبة استخدام 93.40 %.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
11:10 AM

"هيئة الاتصالات": 91.7 % من الأفراد يستخدمون شبكات التواصل

بلغت نسبة استخدام الذكور 93.20 % في مقابل 89.60 %  للإناث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,402

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن دراستها التحليلية الشاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي أظهرت بلوغ نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة 91.7 % من الأفراد.

وأظهرت الدراسة التي شملت (10000) مستخدم لخدمات الاتصالات، تبايناً في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018 بحسب الفئات العمرية، حيث جاءت الفئة العمرية (20 - 24) سنة؛ كأكبر فئة عمرية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 98.70 %، فيما جاءت الفئة العمرية (25 - 29) سنة في المرتبة الثانية بنسبة 98.10 %، تليها الفئة العمرية (30 - 34) بنسبة 97.40 %.

وأبانت الدراسة أن 93.20 % من الذكور يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018، في مقابل استخدام 89.60 % من الإناث، فيما أظهرت الدراسة أن 90.80 % من السعوديين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في مقابل استخدام 93.20 % من غير السعوديين.

وأشارت الدراسة إلى تصدر منطقة تبوك في استخدام شبكات التواصل بنسبة 97.10 %، تلتها منطقتا مكة المكرّمة والحدود الشمالية بنسبة استخدام 93.40 %.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,113
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,384
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,004

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة