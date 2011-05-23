توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة تمتد إلى الطائف
سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على حائل والقصيم والرياض والشرقية
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
اعلان
"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة تمتد إلى الطائفوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-23
23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
08:17 AM
"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة تمتد إلى الطائف
سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على حائل والقصيم والرياض والشرقية
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
11,972
2.5 مليار ..
30 يناير
13,672
91 مليار ..
29 يناير
31,462
70 مليار ..
26 أكتوبر
32,233
نعم.. بدو ولنا الفخر!!
غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ
علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟
صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"
ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء
غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!
عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم
مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!
محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!
عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير
علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء
عبدالمحسن الحارثي