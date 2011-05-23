توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة تمتد إلى الطائف وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-23 توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 08:17 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة تمتد إلى الطائف سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على حائل والقصيم والرياض والشرقية





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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.