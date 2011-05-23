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"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة تمتد إلى الطائف

سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على حائل والقصيم والرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة تمتد إلى الطائف
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
08:17 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة تمتد إلى الطائف

سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على حائل والقصيم والرياض والشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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