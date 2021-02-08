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بـ 685 جولة في يوم.. أمين حائل يوجه بالوقوف ميدانياً على "احترازات كورونا"

أسفرت عن إغلاق العديد من المحلات المخالفة

وجّه أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، وكيله لشؤون المنطقة المشرف العام على وحدة الرقابة البلدية ورؤساء البلديات للوقوف ميدانيًا على تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس 685 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن إغلاق العديد من المحلات بعضها احترازيًا وبعضها مخالفًا لاشتراطات السلامة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى، بالإضافة إلى رصد 57 مخالفة لعدم وجود تراخيص وتغريم بعض المطاعم لعدم النظافة وسوء التخزين ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940".

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بـ 685 جولة في يوم.. أمين حائل يوجه بالوقوف ميدانياً على "احترازات كورونا"
سبق

وجّه أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، وكيله لشؤون المنطقة المشرف العام على وحدة الرقابة البلدية ورؤساء البلديات للوقوف ميدانيًا على تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس 685 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن إغلاق العديد من المحلات بعضها احترازيًا وبعضها مخالفًا لاشتراطات السلامة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى، بالإضافة إلى رصد 57 مخالفة لعدم وجود تراخيص وتغريم بعض المطاعم لعدم النظافة وسوء التخزين ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940".

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
06:30 PM

بـ 685 جولة في يوم.. أمين حائل يوجه بالوقوف ميدانياً على "احترازات كورونا"

أسفرت عن إغلاق العديد من المحلات المخالفة

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خالد السليمي - حائل
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وجّه أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، وكيله لشؤون المنطقة المشرف العام على وحدة الرقابة البلدية ورؤساء البلديات للوقوف ميدانيًا على تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس 685 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن إغلاق العديد من المحلات بعضها احترازيًا وبعضها مخالفًا لاشتراطات السلامة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى، بالإضافة إلى رصد 57 مخالفة لعدم وجود تراخيص وتغريم بعض المطاعم لعدم النظافة وسوء التخزين ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940".

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