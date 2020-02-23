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كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير من كورونا للدرجة القصوى

بعد ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات .. 4 وفيات و556 إصابة

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن؛ اليوم، أن بلاده سترفع مستوى الإنذار من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى "أعلى درجة"، بعد ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات.

وأكّد مون؛ بعد اجتماع للحكومة بهذا الشأن أن وباء كوفيد-19 هو "نقطة تحوّل".

وأوضح الرئيس أنه يتّبع توصيات الخبراء في حين سُجّلت في البلاد أربع وفيات و556 إصابة بشكل مفاجئ في الأيام الأخيرة.

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن فيروس كورونا المستجدّ

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كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير من كورونا للدرجة القصوى
سبق

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن؛ اليوم، أن بلاده سترفع مستوى الإنذار من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى "أعلى درجة"، بعد ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات.

وأكّد مون؛ بعد اجتماع للحكومة بهذا الشأن أن وباء كوفيد-19 هو "نقطة تحوّل".

وأوضح الرئيس أنه يتّبع توصيات الخبراء في حين سُجّلت في البلاد أربع وفيات و556 إصابة بشكل مفاجئ في الأيام الأخيرة.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
12:06 PM

كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير من كورونا للدرجة القصوى

بعد ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات .. 4 وفيات و556 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن؛ اليوم، أن بلاده سترفع مستوى الإنذار من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى "أعلى درجة"، بعد ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات.

وأكّد مون؛ بعد اجتماع للحكومة بهذا الشأن أن وباء كوفيد-19 هو "نقطة تحوّل".

وأوضح الرئيس أنه يتّبع توصيات الخبراء في حين سُجّلت في البلاد أربع وفيات و556 إصابة بشكل مفاجئ في الأيام الأخيرة.

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