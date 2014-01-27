النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بنك التنمية الاجتماعية يستأنف التقديم على منتج "نفاذ" للعمل الحر بمرحلته الثانية

بهدف تنويع الفرص للباحثين عن عمل وزيادة مداخيلهم الشهرية

أكّد بنك التنمية الاجتماعية، أنه تمّ فتح المرحلة الثانية للتقديم على منتج "نفاذ" للعمل الحر، والموجّه للمواطنين القادرين على العمل والراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية.

ويقدم منتج "نفاذ" تمويلاً نقدياً يصل إلى 60 ألف ريال لأصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية، وكذلك تمويل سيارات للراغبين في العمل في مجال توجيه المركبات بتمويل يصل إلى ١٥٠ ألف ريال.

وأكد البنك أنه يسعى من خلال منتج "نفاذ" لتحقيق عددٍ من الأهداف كتنويع الفرص للباحثين عن العمل وزيادة مداخيلهم الشهرية، وتوعية المجتمع بمفهوم العمل الحر والفرص المتاحة في السوق.

وتمّ ربط الحصول على تمويل المنتج بشهادة العمل الحر لضمان حصول المستفيد على عددٍ من المميزات كفرصة فتح حساب بنكي (تجاري)، وإمكانية الاستفادة من الخصومات والعروض المعلنة في بوابة العمل الحر.

جديرٌ بالذكر أن البنك اعتمد خلال عام ٢٠٢٠ تمويل أكثر من (٦٠) ألف مستفيد بقيمة فاقت الـ (٣) مليارات ريال، تنوّعت بين تمويل أصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية، والنقل التشاركي ممّن يعملون عبر أنظمة توجيه المركبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بنك التنمية الاجتماعية يستأنف التقديم على منتج "نفاذ" للعمل الحر بمرحلته الثانية
سبق

أكّد بنك التنمية الاجتماعية، أنه تمّ فتح المرحلة الثانية للتقديم على منتج "نفاذ" للعمل الحر، والموجّه للمواطنين القادرين على العمل والراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية.

ويقدم منتج "نفاذ" تمويلاً نقدياً يصل إلى 60 ألف ريال لأصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية، وكذلك تمويل سيارات للراغبين في العمل في مجال توجيه المركبات بتمويل يصل إلى ١٥٠ ألف ريال.

وأكد البنك أنه يسعى من خلال منتج "نفاذ" لتحقيق عددٍ من الأهداف كتنويع الفرص للباحثين عن العمل وزيادة مداخيلهم الشهرية، وتوعية المجتمع بمفهوم العمل الحر والفرص المتاحة في السوق.

وتمّ ربط الحصول على تمويل المنتج بشهادة العمل الحر لضمان حصول المستفيد على عددٍ من المميزات كفرصة فتح حساب بنكي (تجاري)، وإمكانية الاستفادة من الخصومات والعروض المعلنة في بوابة العمل الحر.

جديرٌ بالذكر أن البنك اعتمد خلال عام ٢٠٢٠ تمويل أكثر من (٦٠) ألف مستفيد بقيمة فاقت الـ (٣) مليارات ريال، تنوّعت بين تمويل أصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية، والنقل التشاركي ممّن يعملون عبر أنظمة توجيه المركبات.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
11:13 AM

بنك التنمية الاجتماعية يستأنف التقديم على منتج "نفاذ" للعمل الحر بمرحلته الثانية

بهدف تنويع الفرص للباحثين عن عمل وزيادة مداخيلهم الشهرية

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
1
4,841

أكّد بنك التنمية الاجتماعية، أنه تمّ فتح المرحلة الثانية للتقديم على منتج "نفاذ" للعمل الحر، والموجّه للمواطنين القادرين على العمل والراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية.

ويقدم منتج "نفاذ" تمويلاً نقدياً يصل إلى 60 ألف ريال لأصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية، وكذلك تمويل سيارات للراغبين في العمل في مجال توجيه المركبات بتمويل يصل إلى ١٥٠ ألف ريال.

وأكد البنك أنه يسعى من خلال منتج "نفاذ" لتحقيق عددٍ من الأهداف كتنويع الفرص للباحثين عن العمل وزيادة مداخيلهم الشهرية، وتوعية المجتمع بمفهوم العمل الحر والفرص المتاحة في السوق.

وتمّ ربط الحصول على تمويل المنتج بشهادة العمل الحر لضمان حصول المستفيد على عددٍ من المميزات كفرصة فتح حساب بنكي (تجاري)، وإمكانية الاستفادة من الخصومات والعروض المعلنة في بوابة العمل الحر.

جديرٌ بالذكر أن البنك اعتمد خلال عام ٢٠٢٠ تمويل أكثر من (٦٠) ألف مستفيد بقيمة فاقت الـ (٣) مليارات ريال، تنوّعت بين تمويل أصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية، والنقل التشاركي ممّن يعملون عبر أنظمة توجيه المركبات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,610
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,097
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,002

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة