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"إثراء" يقدّم حزمة من البرامج المتنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان

فعاليات ثقافية وتفاعلية وورش عمل لتعزيز القيم والملامح التراثية الوطنية

يحتفل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بقدوم شهر رمضان المبارك ابتداءً من اليوم، وذلك عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى تعزيز القيم والملامح التراثية الوطنية، إلى جانب استكشاف حرف ومهارات فريدة، عبر التعليم والتصنيع والابتكار ضمن بيئة إبداعية محفزة.

ويتضمّن البرنامج، فعاليات ثقافية وتفاعلية وورش عمل متنوعة وباقة من الأنشطة المعرفية الموجهة إلى مختلف الفئات العمرية، إلى جانب المحطات رمضانية، والجولات الفنية التي تعكس رسالة المركز لإلهام الشغف بالإبداع والتواصل عبر الثقافات.

كما يقدّم البرنامج رحلةً مشوّقةً تأخذ الزوّار إلى مجموعة من المحطات الرمضانية عبر حزمة من الأعمال الفنية المستوحاة من الهوية الرمضانية، وسيتعرف الزوّار على 12 قطعة فنية بارزة تم دمجها بالتصميم المعماري من خلال جولة الإلهام الفني، والتعرّف على أسرار المركز وتفاصيل المكان من خلال جولات إثراء المتنوعة، إضافة إلى تقديم سلسلة من اللقاءات الثقافية والمعرفية عبر "مجلس إثراء الثقافي"، وبرنامج "زوايا مضيئة" الذي يقدمه إمام مسجد إثراء محمد السعوي.

وسيلهم البرنامج روّاده الصغار عبر تقديم برامج صُممت بشكل ابتكاري؛ لتقدّم بطابع تعليمي متمثل في استكشاف تاريخ الخط العربي، ورواية قصص القرقيعان المصحوبة بأنشطة تفاعلية متنوعة، ومشاهدة عرض "فن الترخيم"، وتعلّم الخط واللغة العربية والتصميم عبر شجر مكون من حروف عربية معلقة بأبعاد وأحجام مختلفة، والتي تأتي إسهامًا في إشباع شغف الزوّار وبناء مهاراتهم.

وسيحظى الزوّار بتجربة العديد من المطاعم الفاخرة التي تلبّي كل الأذواق، مثل: "أنتروكوت كافيه دو باريس" و"بونزاي" و "سكشن بي"، إضافة إلى الاستمتاع بالقائمة المميزة التي يقدمها مطعم "إيوان"، إلى جانب زيارة بازار "ليالي رمضان"، والاستمتاع بالتسوق في ليالي رمضان عبر الأكشاك المتنوعة خلال ساعات عمل المركز في شهر رمضان المبارك والتي ستمتد من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 صباحًا.

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"إثراء" يقدّم حزمة من البرامج المتنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان
سبق

يحتفل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بقدوم شهر رمضان المبارك ابتداءً من اليوم، وذلك عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى تعزيز القيم والملامح التراثية الوطنية، إلى جانب استكشاف حرف ومهارات فريدة، عبر التعليم والتصنيع والابتكار ضمن بيئة إبداعية محفزة.

ويتضمّن البرنامج، فعاليات ثقافية وتفاعلية وورش عمل متنوعة وباقة من الأنشطة المعرفية الموجهة إلى مختلف الفئات العمرية، إلى جانب المحطات رمضانية، والجولات الفنية التي تعكس رسالة المركز لإلهام الشغف بالإبداع والتواصل عبر الثقافات.

كما يقدّم البرنامج رحلةً مشوّقةً تأخذ الزوّار إلى مجموعة من المحطات الرمضانية عبر حزمة من الأعمال الفنية المستوحاة من الهوية الرمضانية، وسيتعرف الزوّار على 12 قطعة فنية بارزة تم دمجها بالتصميم المعماري من خلال جولة الإلهام الفني، والتعرّف على أسرار المركز وتفاصيل المكان من خلال جولات إثراء المتنوعة، إضافة إلى تقديم سلسلة من اللقاءات الثقافية والمعرفية عبر "مجلس إثراء الثقافي"، وبرنامج "زوايا مضيئة" الذي يقدمه إمام مسجد إثراء محمد السعوي.

وسيلهم البرنامج روّاده الصغار عبر تقديم برامج صُممت بشكل ابتكاري؛ لتقدّم بطابع تعليمي متمثل في استكشاف تاريخ الخط العربي، ورواية قصص القرقيعان المصحوبة بأنشطة تفاعلية متنوعة، ومشاهدة عرض "فن الترخيم"، وتعلّم الخط واللغة العربية والتصميم عبر شجر مكون من حروف عربية معلقة بأبعاد وأحجام مختلفة، والتي تأتي إسهامًا في إشباع شغف الزوّار وبناء مهاراتهم.

وسيحظى الزوّار بتجربة العديد من المطاعم الفاخرة التي تلبّي كل الأذواق، مثل: "أنتروكوت كافيه دو باريس" و"بونزاي" و "سكشن بي"، إضافة إلى الاستمتاع بالقائمة المميزة التي يقدمها مطعم "إيوان"، إلى جانب زيارة بازار "ليالي رمضان"، والاستمتاع بالتسوق في ليالي رمضان عبر الأكشاك المتنوعة خلال ساعات عمل المركز في شهر رمضان المبارك والتي ستمتد من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 صباحًا.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
02:40 PM

"إثراء" يقدّم حزمة من البرامج المتنوعة بمناسبة حلول شهر رمضان

فعاليات ثقافية وتفاعلية وورش عمل لتعزيز القيم والملامح التراثية الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحتفل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بقدوم شهر رمضان المبارك ابتداءً من اليوم، وذلك عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى تعزيز القيم والملامح التراثية الوطنية، إلى جانب استكشاف حرف ومهارات فريدة، عبر التعليم والتصنيع والابتكار ضمن بيئة إبداعية محفزة.

ويتضمّن البرنامج، فعاليات ثقافية وتفاعلية وورش عمل متنوعة وباقة من الأنشطة المعرفية الموجهة إلى مختلف الفئات العمرية، إلى جانب المحطات رمضانية، والجولات الفنية التي تعكس رسالة المركز لإلهام الشغف بالإبداع والتواصل عبر الثقافات.

كما يقدّم البرنامج رحلةً مشوّقةً تأخذ الزوّار إلى مجموعة من المحطات الرمضانية عبر حزمة من الأعمال الفنية المستوحاة من الهوية الرمضانية، وسيتعرف الزوّار على 12 قطعة فنية بارزة تم دمجها بالتصميم المعماري من خلال جولة الإلهام الفني، والتعرّف على أسرار المركز وتفاصيل المكان من خلال جولات إثراء المتنوعة، إضافة إلى تقديم سلسلة من اللقاءات الثقافية والمعرفية عبر "مجلس إثراء الثقافي"، وبرنامج "زوايا مضيئة" الذي يقدمه إمام مسجد إثراء محمد السعوي.

وسيلهم البرنامج روّاده الصغار عبر تقديم برامج صُممت بشكل ابتكاري؛ لتقدّم بطابع تعليمي متمثل في استكشاف تاريخ الخط العربي، ورواية قصص القرقيعان المصحوبة بأنشطة تفاعلية متنوعة، ومشاهدة عرض "فن الترخيم"، وتعلّم الخط واللغة العربية والتصميم عبر شجر مكون من حروف عربية معلقة بأبعاد وأحجام مختلفة، والتي تأتي إسهامًا في إشباع شغف الزوّار وبناء مهاراتهم.

وسيحظى الزوّار بتجربة العديد من المطاعم الفاخرة التي تلبّي كل الأذواق، مثل: "أنتروكوت كافيه دو باريس" و"بونزاي" و "سكشن بي"، إضافة إلى الاستمتاع بالقائمة المميزة التي يقدمها مطعم "إيوان"، إلى جانب زيارة بازار "ليالي رمضان"، والاستمتاع بالتسوق في ليالي رمضان عبر الأكشاك المتنوعة خلال ساعات عمل المركز في شهر رمضان المبارك والتي ستمتد من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 صباحًا.

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