وكانت الحكومة اليمنية الجديدة قد وصلت الأربعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقع انفجار -قبل قليل- أمام الصالة الداخلية لـ#مطار_عدن، عقب هبوط طائرة تُقل الحكومة اليمنية الجديدة.

انفجار في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-30 وقع انفجار -قبل قليل- أمام الصالة الداخلية لـ#مطار_عدن، عقب هبوط طائرة تُقل الحكومة اليمنية الجديدة. وكانت الحكومة اليمنية الجديدة قد وصلت الأربعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 01:52 PM

انفجار في مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة وقع أمام الصالة الداخلية للمطار عقب هبوط الطائرة التي كانت تُقلهم





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وقع انفجار -قبل قليل- أمام الصالة الداخلية لـ#مطار_عدن، عقب هبوط طائرة تُقل الحكومة اليمنية الجديدة.

وكانت الحكومة اليمنية الجديدة قد وصلت الأربعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.