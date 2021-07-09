بالفيديو .. "العربية": 4 مستويات لحضور الطلاب للمدارس العام المقبل

كشفت مصادر قناة العربية عن السيناريوهات التي وضعتها وزارة التعليم لاستئناف الدراسة حضورياً في العام الدراسي المقبل، حيث تم تصنيف الفصول الدراسية في مدارس التعليم العام إلى أربع مستويات بناء على عدد الطلاب ومستوى تحقيق التباعد الجسدي في كل صف. وسيكون الحضور في المستويين "المنخفض" و"المتوسط" مدة خمسة أيام كل أسبوعين في جميع المراحل التعليمية عدا مرحلة رياض الأطفال. وسيتم تطبيق الحضور في المستويين "العالي" و"العالي جداً" على 3 أو 4 مجموعات وفقاً لأعداد الطلاب في الفصول الدراسية ولمدة حضور 5 أيام كل أسبوعين على فترات صباحية ومسائية. وبحسب "العربية" فقد قررت وزارة التعليم استغلال المعامل والمصليات في المدارس وتوزيع المجموعات الطلابية عليها منعاً لأي تكدس. كما أنه لن يتم الاستغناء عن التعليم الافتراضي حيث اعتمدت وزارة التعليم منصة مدرستي نموذجاً تعليمياً مسانداً في بعض المستويات. يذكر أن تطبيق "المستوى المنخفض" يطبق في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب ( 15 طالباً أو أقل ) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، و(20 طالباً أو أقل ) في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويطبق "المستوى المتوسط" في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (16-30 طالباً ) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي و(21-40 طالباً ) في المرحلتين المتوسطة والثانوية. فيما يطبق "المستوى العالي" في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (31-45 طالباً ) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي و(41-60 طالباً ) في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بينما يطبق "المستوى العالي جداً " في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (46 طالباً فأكثر ) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي و(61 طالباً فأكثر ) في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وكانت وزارتا التعليم والصحة اتفقتا على تطعيم خمسة ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لمَن تتجاوز أعمارهم 12 عاماً؛ استعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل؛ وأكدت "التعليم" حرصها على استئناف الدراسة حضورياً بمدارس التعليم العام مع أخذ الإجراءات والاحترازات كافة التي تضمن السلامة لجميع الطلاب والمعلمين والإداريين، وكذلك الاستمرار في تطبيق التعليم عن بعد بالمزامنة مع التعليم الحضوري من خلال تفعيل المنصات التعليمية المعتمدة واستثمار البث التلفازي والرقمي. ( فيديو )

بالفيديو .. "العربية": 4 مستويات لحضور الطلاب للمدارس العام المقبل عبدالحكيم شار سبق 2021-07-09 كشفت مصادر قناة العربية عن السيناريوهات التي وضعتها وزارة التعليم لاستئناف الدراسة حضورياً في العام الدراسي المقبل، حيث تم تصنيف الفصول الدراسية في مدارس التعليم العام

إلى أربع مستويات بناء على عدد الطلاب ومستوى تحقيق التباعد الجسدي في كل صف.



وسيكون الحضور في المستويين "المنخفض" و"المتوسط" مدة خمسة أيام كل أسبوعين في جميع المراحل التعليمية عدا مرحلة رياض الأطفال.



وسيتم تطبيق الحضور في المستويين "العالي" و"العالي جداً" على 3 أو 4 مجموعات وفقاً لأعداد الطلاب في الفصول الدراسية ولمدة حضور 5 أيام كل أسبوعين على فترات صباحية ومسائية.



وبحسب "العربية" فقد قررت وزارة التعليم استغلال المعامل والمصليات في المدارس وتوزيع المجموعات الطلابية عليها منعاً لأي تكدس.



كما أنه لن يتم الاستغناء عن التعليم الافتراضي حيث اعتمدت وزارة التعليم منصة مدرستي نموذجاً تعليمياً مسانداً في بعض المستويات.



يذكر أن تطبيق "المستوى المنخفض" يطبق في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب ( 15 طالباً أو أقل ) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، و(20 طالباً أو أقل ) في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويطبق "المستوى المتوسط" في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (16-30 طالباً ) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي و(21-40 طالباً ) في المرحلتين المتوسطة والثانوية.



فيما يطبق "المستوى العالي" في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (31-45 طالباً ) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي و(41-60 طالباً ) في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بينما يطبق "المستوى العالي جداً " في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (46 طالباً فأكثر ) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي و(61 طالباً فأكثر ) في المرحلتين المتوسطة والثانوية.



وكانت وزارتا التعليم والصحة اتفقتا على تطعيم خمسة ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لمَن تتجاوز أعمارهم 12 عاماً؛ استعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل؛ وأكدت "التعليم" حرصها على استئناف الدراسة حضورياً بمدارس التعليم العام مع أخذ الإجراءات والاحترازات كافة التي تضمن السلامة لجميع الطلاب والمعلمين والإداريين، وكذلك الاستمرار في تطبيق التعليم عن بعد بالمزامنة مع التعليم الحضوري من خلال تفعيل المنصات التعليمية المعتمدة واستثمار البث التلفازي والرقمي. (فيديو)

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 02:19 AM

بالفيديو .. "العربية": 4 مستويات لحضور الطلاب للمدارس العام المقبل قالت إن مدة الحضور 5 أيام كل أسبوعين





A A A





26 مشاركة

كشفت مصادر قناة العربية عن السيناريوهات التي وضعتها وزارة التعليم لاستئناف الدراسة حضورياً في العام الدراسي المقبل، حيث تم تصنيف الفصول الدراسية في مدارس التعليم العام

إلى أربع مستويات بناء على عدد الطلاب ومستوى تحقيق التباعد الجسدي في كل صف.



وسيكون الحضور في المستويين "المنخفض" و"المتوسط" مدة خمسة أيام كل أسبوعين في جميع المراحل التعليمية عدا مرحلة رياض الأطفال.



وسيتم تطبيق الحضور في المستويين "العالي" و"العالي جداً" على 3 أو 4 مجموعات وفقاً لأعداد الطلاب في الفصول الدراسية ولمدة حضور 5 أيام كل أسبوعين على فترات صباحية ومسائية.



وبحسب "العربية" فقد قررت وزارة التعليم استغلال المعامل والمصليات في المدارس وتوزيع المجموعات الطلابية عليها منعاً لأي تكدس.



كما أنه لن يتم الاستغناء عن التعليم الافتراضي حيث اعتمدت وزارة التعليم منصة مدرستي نموذجاً تعليمياً مسانداً في بعض المستويات.



يذكر أن تطبيق "المستوى المنخفض" يطبق في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب ( 15 طالباً أو أقل ) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، و(20 طالباً أو أقل ) في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويطبق "المستوى المتوسط" في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (16-30 طالباً ) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي و(21-40 طالباً ) في المرحلتين المتوسطة والثانوية.



فيما يطبق "المستوى العالي" في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (31-45 طالباً ) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي و(41-60 طالباً ) في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بينما يطبق "المستوى العالي جداً " في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطلاب (46 طالباً فأكثر ) في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي و(61 طالباً فأكثر ) في المرحلتين المتوسطة والثانوية.



وكانت وزارتا التعليم والصحة اتفقتا على تطعيم خمسة ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لمَن تتجاوز أعمارهم 12 عاماً؛ استعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل؛ وأكدت "التعليم" حرصها على استئناف الدراسة حضورياً بمدارس التعليم العام مع أخذ الإجراءات والاحترازات كافة التي تضمن السلامة لجميع الطلاب والمعلمين والإداريين، وكذلك الاستمرار في تطبيق التعليم عن بعد بالمزامنة مع التعليم الحضوري من خلال تفعيل المنصات التعليمية المعتمدة واستثمار البث التلفازي والرقمي. (فيديو)