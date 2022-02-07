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"تعليم شرورة " يطلق ملتقى "تمرير 1" لتطوير الكفايات الإدارية ببرنامج تمهير

يشمل عروضًا تثقيفية وورش عمل ويستهدف 153 متدربًا ومتدربة

انطلق اليوم ملتقى تمرير 1 لتطوير الكفايات الإدارية للمرشحين والمرشحات في برنامج تمهير برعاية مدير ‫تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري.

ويستهدف الملتقى تطوير الكفايات الإدارية للمرشحين والمرشحات في برنامج تمهير، ويبلغ عدد المرشحين والمرشحات ١٥٣ متدربًا ومتدربة والذي يستمر لمدة يومين.

وشملت محاور الملتقى لقاءات تعريفية وعروضًا تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية للحديث عن ميثاق المهنة والجدارات الوظيفية وقواعد السلوك الوظيفي والأخلاقيات الوظيفية العامة وإضاءات تنظيمية وورشة نوافذ تقنية والاحترافية في المكاتبات الإدارية والإرشاد الصحي وقواعد السلامة المدرسية، بمشاركة قسم الأمن والسلامة والصحة المدرسية وتقنية المعلومات والإشراف التربوي والإدارة المدرسية.

فيما رحب مدير تعليم شرورة بالمرشحين والمرشحات ببرنامج تمهير مشددًا على تقديم الدعم اللازم لهم من الإدارة ومنسوبيها، وأهمية الاستفادة من هذه الفترة التدريبية.

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"تعليم شرورة " يطلق ملتقى "تمرير 1" لتطوير الكفايات الإدارية ببرنامج تمهير
سبق

انطلق اليوم ملتقى تمرير 1 لتطوير الكفايات الإدارية للمرشحين والمرشحات في برنامج تمهير برعاية مدير ‫تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري.

ويستهدف الملتقى تطوير الكفايات الإدارية للمرشحين والمرشحات في برنامج تمهير، ويبلغ عدد المرشحين والمرشحات ١٥٣ متدربًا ومتدربة والذي يستمر لمدة يومين.

وشملت محاور الملتقى لقاءات تعريفية وعروضًا تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية للحديث عن ميثاق المهنة والجدارات الوظيفية وقواعد السلوك الوظيفي والأخلاقيات الوظيفية العامة وإضاءات تنظيمية وورشة نوافذ تقنية والاحترافية في المكاتبات الإدارية والإرشاد الصحي وقواعد السلامة المدرسية، بمشاركة قسم الأمن والسلامة والصحة المدرسية وتقنية المعلومات والإشراف التربوي والإدارة المدرسية.

فيما رحب مدير تعليم شرورة بالمرشحين والمرشحات ببرنامج تمهير مشددًا على تقديم الدعم اللازم لهم من الإدارة ومنسوبيها، وأهمية الاستفادة من هذه الفترة التدريبية.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
09:57 PM

"تعليم شرورة " يطلق ملتقى "تمرير 1" لتطوير الكفايات الإدارية ببرنامج تمهير

يشمل عروضًا تثقيفية وورش عمل ويستهدف 153 متدربًا ومتدربة

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علي حفول - شرورة
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انطلق اليوم ملتقى تمرير 1 لتطوير الكفايات الإدارية للمرشحين والمرشحات في برنامج تمهير برعاية مدير ‫تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري.

ويستهدف الملتقى تطوير الكفايات الإدارية للمرشحين والمرشحات في برنامج تمهير، ويبلغ عدد المرشحين والمرشحات ١٥٣ متدربًا ومتدربة والذي يستمر لمدة يومين.

وشملت محاور الملتقى لقاءات تعريفية وعروضًا تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية للحديث عن ميثاق المهنة والجدارات الوظيفية وقواعد السلوك الوظيفي والأخلاقيات الوظيفية العامة وإضاءات تنظيمية وورشة نوافذ تقنية والاحترافية في المكاتبات الإدارية والإرشاد الصحي وقواعد السلامة المدرسية، بمشاركة قسم الأمن والسلامة والصحة المدرسية وتقنية المعلومات والإشراف التربوي والإدارة المدرسية.

فيما رحب مدير تعليم شرورة بالمرشحين والمرشحات ببرنامج تمهير مشددًا على تقديم الدعم اللازم لهم من الإدارة ومنسوبيها، وأهمية الاستفادة من هذه الفترة التدريبية.

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200 مليار دولار ..

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9,477
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