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مجزرة بملايين الدولارات.. حريق يلتهم أسطول سيارات "لامبورغيني" و"جاغوار" و"لا فيراري"

80 سيارة كانت مركونة في مبنيين شمال غرب إنجلترا ومحاولات إنقاذها فشلت

تُحقق الشرطة البريطانية في حادث حريق أسفر عن احتراق أسطول من السيارات الفاخرة تزيد قيمتها على ملايين الدولارات.

وفشل رجال الإطفاء في إنقاذ 80 سيارة من الاحتراق، كانت مركونة في مبنيين بقرية أوفر بيوفر في تشيشير، شمال غرب إنجلترا، من بينها مركبة "لافيراري" تُقدر قيمتها بأكثر من مليون و600 ألف دولار، وسيارات "لامبورغيني" و"بورشة" و"جاغوار"؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ملكية المركبات المحترقة تعود لتاجر سيارات ثري.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر في شرطة تشيشير قوله: "يعمل فريق مشترك من الشرطة ورجال الإطفاء لكشف سبب الحريق الذي يرجح أن يكون مقصودًا".

من جانبه، تحدث مصدر لـ"ذا صن" دون أن يكشف عن اسمه قائلًا: إن مالك السيارات في وضع صعب؛ فهو "مدمر تمامًا"؛ لافتًا إلى أنه حتى لو غطى التأمين الخسارة الكبيرة؛ فإنه سيعجز عن تعويض قيمتها المعنوية وخصوصًا بالنسبة للسيارات الكلاسيكية التي احترقت.

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مجزرة بملايين الدولارات.. حريق يلتهم أسطول سيارات "لامبورغيني" و"جاغوار" و"لا فيراري"
سبق

تُحقق الشرطة البريطانية في حادث حريق أسفر عن احتراق أسطول من السيارات الفاخرة تزيد قيمتها على ملايين الدولارات.

وفشل رجال الإطفاء في إنقاذ 80 سيارة من الاحتراق، كانت مركونة في مبنيين بقرية أوفر بيوفر في تشيشير، شمال غرب إنجلترا، من بينها مركبة "لافيراري" تُقدر قيمتها بأكثر من مليون و600 ألف دولار، وسيارات "لامبورغيني" و"بورشة" و"جاغوار"؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ملكية المركبات المحترقة تعود لتاجر سيارات ثري.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر في شرطة تشيشير قوله: "يعمل فريق مشترك من الشرطة ورجال الإطفاء لكشف سبب الحريق الذي يرجح أن يكون مقصودًا".

من جانبه، تحدث مصدر لـ"ذا صن" دون أن يكشف عن اسمه قائلًا: إن مالك السيارات في وضع صعب؛ فهو "مدمر تمامًا"؛ لافتًا إلى أنه حتى لو غطى التأمين الخسارة الكبيرة؛ فإنه سيعجز عن تعويض قيمتها المعنوية وخصوصًا بالنسبة للسيارات الكلاسيكية التي احترقت.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
09:32 AM

مجزرة بملايين الدولارات.. حريق يلتهم أسطول سيارات "لامبورغيني" و"جاغوار" و"لا فيراري"

80 سيارة كانت مركونة في مبنيين شمال غرب إنجلترا ومحاولات إنقاذها فشلت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُحقق الشرطة البريطانية في حادث حريق أسفر عن احتراق أسطول من السيارات الفاخرة تزيد قيمتها على ملايين الدولارات.

وفشل رجال الإطفاء في إنقاذ 80 سيارة من الاحتراق، كانت مركونة في مبنيين بقرية أوفر بيوفر في تشيشير، شمال غرب إنجلترا، من بينها مركبة "لافيراري" تُقدر قيمتها بأكثر من مليون و600 ألف دولار، وسيارات "لامبورغيني" و"بورشة" و"جاغوار"؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ملكية المركبات المحترقة تعود لتاجر سيارات ثري.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر في شرطة تشيشير قوله: "يعمل فريق مشترك من الشرطة ورجال الإطفاء لكشف سبب الحريق الذي يرجح أن يكون مقصودًا".

من جانبه، تحدث مصدر لـ"ذا صن" دون أن يكشف عن اسمه قائلًا: إن مالك السيارات في وضع صعب؛ فهو "مدمر تمامًا"؛ لافتًا إلى أنه حتى لو غطى التأمين الخسارة الكبيرة؛ فإنه سيعجز عن تعويض قيمتها المعنوية وخصوصًا بالنسبة للسيارات الكلاسيكية التي احترقت.

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