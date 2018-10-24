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البرازيل تسجّل 11716 إصابة جديدة بكورونا و318 وفاة

ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة

أفادت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، بأن البلاد سجّلت 318 وفاة جديدة بفيروس كورونا و11716 إصابة.

وسجّلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بالفيروس؛ لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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البرازيل تسجّل 11716 إصابة جديدة بكورونا و318 وفاة
سبق

أفادت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، بأن البلاد سجّلت 318 وفاة جديدة بفيروس كورونا و11716 إصابة.

وسجّلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بالفيروس؛ لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
08:26 AM

البرازيل تسجّل 11716 إصابة جديدة بكورونا و318 وفاة

ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، بأن البلاد سجّلت 318 وفاة جديدة بفيروس كورونا و11716 إصابة.

وسجّلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بالفيروس؛ لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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142 مليون ..

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