وسجّلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بالفيروس؛ لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

أفادت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، بأن البلاد سجّلت 318 وفاة جديدة بفيروس كورونا و11716 إصابة.

البرازيل تسجّل 11716 إصابة جديدة بكورونا و318 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-24 أفادت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، بأن البلاد سجّلت 318 وفاة جديدة بفيروس كورونا و11716 إصابة. وسجّلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بالفيروس؛ لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443 08:26 AM

البرازيل تسجّل 11716 إصابة جديدة بكورونا و318 وفاة ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة





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أفادت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، بأن البلاد سجّلت 318 وفاة جديدة بفيروس كورونا و11716 إصابة.

وسجّلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بالفيروس؛ لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.