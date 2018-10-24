البرازيل تسجّل 11716 إصابة جديدة بكورونا و318 وفاة

أفادت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، بأن البلاد سجّلت 318 وفاة جديدة بفيروس كورونا و11716 إصابة.
وسجّلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بالفيروس؛ لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
أفادت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، بأن البلاد سجّلت 318 وفاة جديدة بفيروس كورونا و11716 إصابة.
وسجّلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بالفيروس؛ لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
أفادت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، بأن البلاد سجّلت 318 وفاة جديدة بفيروس كورونا و11716 إصابة.
وسجّلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بالفيروس؛ لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
أفادت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، بأن البلاد سجّلت 318 وفاة جديدة بفيروس كورونا و11716 إصابة.
وسجّلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بالفيروس؛ لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.