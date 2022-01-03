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"الصحة": تسجيل 1746 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق 20 منشأة خالفت الاحترازات بالباحة و5 آلاف جولة رقابية بمكة

تشديد الإجراءات الصحية بقصور الأفراح والاستراحات ودعوة للإبلاغ

كثّفت أمانة العاصمة المقدّسة، الجولات الرقابية على جميع الأنشطة والمنشآت التجارية؛ من خلال تنفيذ أكثر من 5 آلاف جولة خلال أسبوع، للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأشارت "الأمانة" إلى أن الجولة الرقابية شملت نطاق البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة بالعاصمة المقدّسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وتضمنت الجولات جميع الأنشطة والمنشآت التجارية والغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، إضافةً إلى قاعات وقصور الأفراح والاستراحات، للتأكّد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، من حيث تطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات على الكراسي والتأكد من الحالة الصحية لمرتاديها عبر تطبيق "توكلنا".

وأكَّدت استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتأكيد على تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعتها، بهدف رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة؛ إضافةً إلى تفعيل مبادرة "امتثال" والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" بكافة المنشآت التجارية بمكة المكرّمة.

من جهتها، نفّذت أمانة منطقة الباحة 2211 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 20 منشأة تجارية، وتحرير 50 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق النشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق 20 منشأة خالفت الاحترازات بالباحة و5 آلاف جولة رقابية بمكة
سبق

كثّفت أمانة العاصمة المقدّسة، الجولات الرقابية على جميع الأنشطة والمنشآت التجارية؛ من خلال تنفيذ أكثر من 5 آلاف جولة خلال أسبوع، للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأشارت "الأمانة" إلى أن الجولة الرقابية شملت نطاق البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة بالعاصمة المقدّسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وتضمنت الجولات جميع الأنشطة والمنشآت التجارية والغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، إضافةً إلى قاعات وقصور الأفراح والاستراحات، للتأكّد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، من حيث تطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات على الكراسي والتأكد من الحالة الصحية لمرتاديها عبر تطبيق "توكلنا".

وأكَّدت استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتأكيد على تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعتها، بهدف رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة؛ إضافةً إلى تفعيل مبادرة "امتثال" والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" بكافة المنشآت التجارية بمكة المكرّمة.

من جهتها، نفّذت أمانة منطقة الباحة 2211 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 20 منشأة تجارية، وتحرير 50 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق النشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
10:43 AM

إغلاق 20 منشأة خالفت الاحترازات بالباحة و5 آلاف جولة رقابية بمكة

تشديد الإجراءات الصحية بقصور الأفراح والاستراحات ودعوة للإبلاغ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كثّفت أمانة العاصمة المقدّسة، الجولات الرقابية على جميع الأنشطة والمنشآت التجارية؛ من خلال تنفيذ أكثر من 5 آلاف جولة خلال أسبوع، للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأشارت "الأمانة" إلى أن الجولة الرقابية شملت نطاق البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة بالعاصمة المقدّسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وتضمنت الجولات جميع الأنشطة والمنشآت التجارية والغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، إضافةً إلى قاعات وقصور الأفراح والاستراحات، للتأكّد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، من حيث تطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات على الكراسي والتأكد من الحالة الصحية لمرتاديها عبر تطبيق "توكلنا".

وأكَّدت استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتأكيد على تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعتها، بهدف رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة؛ إضافةً إلى تفعيل مبادرة "امتثال" والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" بكافة المنشآت التجارية بمكة المكرّمة.

من جهتها، نفّذت أمانة منطقة الباحة 2211 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 20 منشأة تجارية، وتحرير 50 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق النشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).

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