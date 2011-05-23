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الولايات المتحدة تسجِّل 27,596 إصابة و748 وفاة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 32,912,150 والوفيات 586,335

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 27,596 إصابة جديدة و748 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 32,912,150، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 586,335.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجِّل 27,596 إصابة و748 وفاة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 27,596 إصابة جديدة و748 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 32,912,150، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 586,335.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
01:34 AM

الولايات المتحدة تسجِّل 27,596 إصابة و748 وفاة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 32,912,150 والوفيات 586,335

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 27,596 إصابة جديدة و748 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 32,912,150، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 586,335.

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