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شرطة جازان: القبض على مواطن لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا لجهة الاختصاص

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة صبيا قبضت على مواطن لنقله في مركبته (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.

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شرطة جازان: القبض على مواطن لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة صبيا قبضت على مواطن لنقله في مركبته (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
10:08 PM
اخر تعديل
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
01:32 AM

شرطة جازان: القبض على مواطن لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا لجهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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1,358

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة صبيا قبضت على مواطن لنقله في مركبته (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.

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