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لماذا قررت هونغ كونغ إعدام ألفي حيوان من القوارض؟.. تعرَّف على السبب

قالت هونغ كونغ إنها تعتزم إعدام نحو ألفي حيوان من القوارض من نوع القداد (الهامستر) وأنواع أخرى من الثدييات الصغيرة، بسبب تفشي كوفيد-19 في متجر للحيوانات الأليفة في المدينة.

ولكن القرار قُوبل بمعارضة شديدة، ووقّع آلاف الأشخاص على عريضة تعارض هذه الخطوة، وتجمّعت الحشود خارج متجر الحيوانات، حيث كانت تجري عملية نقل الحيوانات في صناديق.

وكان تفشي متحور دلتا في المتجر الذي يشتبه في أنه مرتبط بأحد العاملين هناك، دفع المسؤولين إلى فحص مئات الحيوانات، وثبت وجود 11 حالة إيجابية أُصيبت بها قوارض من نوع القداد (الهامستر).

وعلى عكس عديد من الأماكن الأخرى، حافظت هونغ كونغ على خلو البلاد من الإصابات بكوفيد أو ما يُعرف بإستراتيجية "صفر كوفيد" التي تركز على القضاء على الفيروس.

وقال المسؤولون إن ذلك قد يكون مثالاً على انتقال كوفيد من الحيوان إلى الإنسان.

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لماذا قررت هونغ كونغ إعدام ألفي حيوان من القوارض؟.. تعرَّف على السبب
سبق

قالت هونغ كونغ إنها تعتزم إعدام نحو ألفي حيوان من القوارض من نوع القداد (الهامستر) وأنواع أخرى من الثدييات الصغيرة، بسبب تفشي كوفيد-19 في متجر للحيوانات الأليفة في المدينة.

ولكن القرار قُوبل بمعارضة شديدة، ووقّع آلاف الأشخاص على عريضة تعارض هذه الخطوة، وتجمّعت الحشود خارج متجر الحيوانات، حيث كانت تجري عملية نقل الحيوانات في صناديق.

وكان تفشي متحور دلتا في المتجر الذي يشتبه في أنه مرتبط بأحد العاملين هناك، دفع المسؤولين إلى فحص مئات الحيوانات، وثبت وجود 11 حالة إيجابية أُصيبت بها قوارض من نوع القداد (الهامستر).

وعلى عكس عديد من الأماكن الأخرى، حافظت هونغ كونغ على خلو البلاد من الإصابات بكوفيد أو ما يُعرف بإستراتيجية "صفر كوفيد" التي تركز على القضاء على الفيروس.

وقال المسؤولون إن ذلك قد يكون مثالاً على انتقال كوفيد من الحيوان إلى الإنسان.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
08:26 AM

لماذا قررت هونغ كونغ إعدام ألفي حيوان من القوارض؟.. تعرَّف على السبب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هونغ كونغ إنها تعتزم إعدام نحو ألفي حيوان من القوارض من نوع القداد (الهامستر) وأنواع أخرى من الثدييات الصغيرة، بسبب تفشي كوفيد-19 في متجر للحيوانات الأليفة في المدينة.

ولكن القرار قُوبل بمعارضة شديدة، ووقّع آلاف الأشخاص على عريضة تعارض هذه الخطوة، وتجمّعت الحشود خارج متجر الحيوانات، حيث كانت تجري عملية نقل الحيوانات في صناديق.

وكان تفشي متحور دلتا في المتجر الذي يشتبه في أنه مرتبط بأحد العاملين هناك، دفع المسؤولين إلى فحص مئات الحيوانات، وثبت وجود 11 حالة إيجابية أُصيبت بها قوارض من نوع القداد (الهامستر).

وعلى عكس عديد من الأماكن الأخرى، حافظت هونغ كونغ على خلو البلاد من الإصابات بكوفيد أو ما يُعرف بإستراتيجية "صفر كوفيد" التي تركز على القضاء على الفيروس.

وقال المسؤولون إن ذلك قد يكون مثالاً على انتقال كوفيد من الحيوان إلى الإنسان.

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