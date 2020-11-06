النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 436 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 465 خلال الـ24 ساعة الماضية

مع قرب إعلان فوزه.. توفير حماية إضافية لـ"بايدن"

إدارة الطيران الاتحادية تحظر التحليق فوق منزله

قررت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، حظر الطيران فوق منزل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في ولاية "ديلاوير".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن "بايدن" سيتلقى حماية إضافية من جهاز الخدمة السرية الأمريكي، قبيل إعلان محتمل لفوزه بالانتخابات الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الجهاز السري سيرسل، اعتباراً من اليوم الجمعة، تعزيزات إلى "ويلمنغتون" بولاية "ديلاوير" لحماية "بايدن"، بينما تستعد حملته لاحتمال إعلان فوزه بالسباق الرئاسي قريبًا.

وكانت حملة "بايدن" قد أكدت أن المرشح الديمقراطي ربما يحتاج لإلقاء خطاب مهم، الجمعة، من مركز المؤتمرات "بويلمنغتون".

وعملت هذه الوكالة الفيدرالية على حماية "بايدن"، عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، ثم مرة أخرى منذ مارس الماضي، وذلك وفقًا لشبكة "سي إن إن"، عندما فاز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزبه.

وتعتبر هذه الحماية معتادة لمرشحي البيت الأبيض. لكنها ليست بحجم الحماية التي يتم توفيرها للرئيس نفسه.

في المقابل؛ يصبح حجم الحماية قريبًا من تلك التي يتمتع بها الرئيس، إذا فاز المرشح في الانتخابات، وأصبح "الرئيس المنتخب" حتى تنصيبه في 20 يناير.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مع قرب إعلان فوزه.. توفير حماية إضافية لـ"بايدن"
سبق

قررت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، حظر الطيران فوق منزل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في ولاية "ديلاوير".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن "بايدن" سيتلقى حماية إضافية من جهاز الخدمة السرية الأمريكي، قبيل إعلان محتمل لفوزه بالانتخابات الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الجهاز السري سيرسل، اعتباراً من اليوم الجمعة، تعزيزات إلى "ويلمنغتون" بولاية "ديلاوير" لحماية "بايدن"، بينما تستعد حملته لاحتمال إعلان فوزه بالسباق الرئاسي قريبًا.

وكانت حملة "بايدن" قد أكدت أن المرشح الديمقراطي ربما يحتاج لإلقاء خطاب مهم، الجمعة، من مركز المؤتمرات "بويلمنغتون".

وعملت هذه الوكالة الفيدرالية على حماية "بايدن"، عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، ثم مرة أخرى منذ مارس الماضي، وذلك وفقًا لشبكة "سي إن إن"، عندما فاز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزبه.

وتعتبر هذه الحماية معتادة لمرشحي البيت الأبيض. لكنها ليست بحجم الحماية التي يتم توفيرها للرئيس نفسه.

في المقابل؛ يصبح حجم الحماية قريبًا من تلك التي يتمتع بها الرئيس، إذا فاز المرشح في الانتخابات، وأصبح "الرئيس المنتخب" حتى تنصيبه في 20 يناير.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
06:05 PM

مع قرب إعلان فوزه.. توفير حماية إضافية لـ"بايدن"

إدارة الطيران الاتحادية تحظر التحليق فوق منزله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,375

قررت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، حظر الطيران فوق منزل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في ولاية "ديلاوير".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن "بايدن" سيتلقى حماية إضافية من جهاز الخدمة السرية الأمريكي، قبيل إعلان محتمل لفوزه بالانتخابات الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الجهاز السري سيرسل، اعتباراً من اليوم الجمعة، تعزيزات إلى "ويلمنغتون" بولاية "ديلاوير" لحماية "بايدن"، بينما تستعد حملته لاحتمال إعلان فوزه بالسباق الرئاسي قريبًا.

وكانت حملة "بايدن" قد أكدت أن المرشح الديمقراطي ربما يحتاج لإلقاء خطاب مهم، الجمعة، من مركز المؤتمرات "بويلمنغتون".

وعملت هذه الوكالة الفيدرالية على حماية "بايدن"، عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، ثم مرة أخرى منذ مارس الماضي، وذلك وفقًا لشبكة "سي إن إن"، عندما فاز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزبه.

وتعتبر هذه الحماية معتادة لمرشحي البيت الأبيض. لكنها ليست بحجم الحماية التي يتم توفيرها للرئيس نفسه.

في المقابل؛ يصبح حجم الحماية قريبًا من تلك التي يتمتع بها الرئيس، إذا فاز المرشح في الانتخابات، وأصبح "الرئيس المنتخب" حتى تنصيبه في 20 يناير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,571
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,901
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,972
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,058

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة