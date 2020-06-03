النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إضافة إلى الجوامع المعتادة .. 29 مسجداً لأداء صلاة الجمعة مؤقتاً بتبوك

لتخفيف الزحام تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا

حدّد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة تبوك، المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة "مؤقتاً" إضافة إلى الجوامع المعتادة بدءاً من يوم الجمعة المقبل الثالث عشر من شهر شوال الجاري حتى إشعار آخر؛ وذلك لتخفيف الزحام عن الجوامع، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي؛ أن الصلاة ستكون في مدينة تبوك في كل من: مسجد مقعد السبيعي، ومسجد نوفل بن الحارث، ومسجد خبيب بن عدي (المخلفي) في حي المصيف، ومسجد الإمام الترمذي في حي الريان، ومسجد عقيل طراد العنزي، ومسجد عبدالعزيز طاهر البلوي في حي الرابية، ومسجد مالك بن دينار في حي قرطبة، ومسجد أنس بن النضر في حي السنابل، ومسجد الرضوان في حي القادسية، ومسجد زيد بن حارثة في حي الورود، ومسجد ضرار بن الأزور بحي النظيم، ومسجد إلياس بن معاوية بحي التويجري.

وأضاف، أنه ستقام في حي الروضة صلاة الجمعة في أربعة مساجد، هي: مسجد عمرو بن سلمة، ومسجد هلال بن أمية، ومسجد خالد بن زيد الأموي، ومسجد عبدالله بن مبارك، وفي حي النهضة ستقام في مسجد محمد بن علي بن أبي طالب، ومسجدَي عبدالله بن عباس ومحمد القحطاني في العليا، ومسجد سعيد بن جبير في الأخوياء، وفي حي المروج ستُقام في مسجدَي نورة اليوسف ومحمد غنام، وفي حي اليرموك مسجد يحيى غنام الحميد (البر) ومسجد اليرموك، وفي مسجدَي مجاهد بن جبير وعبدالكريم البلوي في حي المهرجان، ومسجد خالد بن الوليد في العزيزية، ومسجد الصالحين في البوادي، ومسجد حجيج العتيبي في حي الجزيرة.

ودعا السبيعي؛ جميع المصلين، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ، ولبس الكمامة الطبية، وتجنب المصافحة بين جماعة المسجد، وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها، والتعاون مع فرق التنظيم لمنع انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، سائلا الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروهٍ في ظل قيادته الرشيدة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إضافة إلى الجوامع المعتادة .. 29 مسجداً لأداء صلاة الجمعة مؤقتاً بتبوك
سبق

حدّد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة تبوك، المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة "مؤقتاً" إضافة إلى الجوامع المعتادة بدءاً من يوم الجمعة المقبل الثالث عشر من شهر شوال الجاري حتى إشعار آخر؛ وذلك لتخفيف الزحام عن الجوامع، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي؛ أن الصلاة ستكون في مدينة تبوك في كل من: مسجد مقعد السبيعي، ومسجد نوفل بن الحارث، ومسجد خبيب بن عدي (المخلفي) في حي المصيف، ومسجد الإمام الترمذي في حي الريان، ومسجد عقيل طراد العنزي، ومسجد عبدالعزيز طاهر البلوي في حي الرابية، ومسجد مالك بن دينار في حي قرطبة، ومسجد أنس بن النضر في حي السنابل، ومسجد الرضوان في حي القادسية، ومسجد زيد بن حارثة في حي الورود، ومسجد ضرار بن الأزور بحي النظيم، ومسجد إلياس بن معاوية بحي التويجري.

وأضاف، أنه ستقام في حي الروضة صلاة الجمعة في أربعة مساجد، هي: مسجد عمرو بن سلمة، ومسجد هلال بن أمية، ومسجد خالد بن زيد الأموي، ومسجد عبدالله بن مبارك، وفي حي النهضة ستقام في مسجد محمد بن علي بن أبي طالب، ومسجدَي عبدالله بن عباس ومحمد القحطاني في العليا، ومسجد سعيد بن جبير في الأخوياء، وفي حي المروج ستُقام في مسجدَي نورة اليوسف ومحمد غنام، وفي حي اليرموك مسجد يحيى غنام الحميد (البر) ومسجد اليرموك، وفي مسجدَي مجاهد بن جبير وعبدالكريم البلوي في حي المهرجان، ومسجد خالد بن الوليد في العزيزية، ومسجد الصالحين في البوادي، ومسجد حجيج العتيبي في حي الجزيرة.

ودعا السبيعي؛ جميع المصلين، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ، ولبس الكمامة الطبية، وتجنب المصافحة بين جماعة المسجد، وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها، والتعاون مع فرق التنظيم لمنع انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، سائلا الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروهٍ في ظل قيادته الرشيدة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
10:13 AM

إضافة إلى الجوامع المعتادة .. 29 مسجداً لأداء صلاة الجمعة مؤقتاً بتبوك

لتخفيف الزحام تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
1
1,156

حدّد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة تبوك، المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة "مؤقتاً" إضافة إلى الجوامع المعتادة بدءاً من يوم الجمعة المقبل الثالث عشر من شهر شوال الجاري حتى إشعار آخر؛ وذلك لتخفيف الزحام عن الجوامع، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي؛ أن الصلاة ستكون في مدينة تبوك في كل من: مسجد مقعد السبيعي، ومسجد نوفل بن الحارث، ومسجد خبيب بن عدي (المخلفي) في حي المصيف، ومسجد الإمام الترمذي في حي الريان، ومسجد عقيل طراد العنزي، ومسجد عبدالعزيز طاهر البلوي في حي الرابية، ومسجد مالك بن دينار في حي قرطبة، ومسجد أنس بن النضر في حي السنابل، ومسجد الرضوان في حي القادسية، ومسجد زيد بن حارثة في حي الورود، ومسجد ضرار بن الأزور بحي النظيم، ومسجد إلياس بن معاوية بحي التويجري.

وأضاف، أنه ستقام في حي الروضة صلاة الجمعة في أربعة مساجد، هي: مسجد عمرو بن سلمة، ومسجد هلال بن أمية، ومسجد خالد بن زيد الأموي، ومسجد عبدالله بن مبارك، وفي حي النهضة ستقام في مسجد محمد بن علي بن أبي طالب، ومسجدَي عبدالله بن عباس ومحمد القحطاني في العليا، ومسجد سعيد بن جبير في الأخوياء، وفي حي المروج ستُقام في مسجدَي نورة اليوسف ومحمد غنام، وفي حي اليرموك مسجد يحيى غنام الحميد (البر) ومسجد اليرموك، وفي مسجدَي مجاهد بن جبير وعبدالكريم البلوي في حي المهرجان، ومسجد خالد بن الوليد في العزيزية، ومسجد الصالحين في البوادي، ومسجد حجيج العتيبي في حي الجزيرة.

ودعا السبيعي؛ جميع المصلين، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ، ولبس الكمامة الطبية، وتجنب المصافحة بين جماعة المسجد، وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها، والتعاون مع فرق التنظيم لمنع انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، سائلا الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروهٍ في ظل قيادته الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,796
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,174
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,852

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة