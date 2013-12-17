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تقيؤ وعدم اتزان يكشفان ورمًا بمخيخ طفلة في الطائف وتدخل ينهي المعاناة

عملية أجراها متخصصون بمجمع الملك فيصل والمغادرة تتهيأ بلا مضاعفات

قاد تقيؤ متكرر لطفلة وعدم اتزانها أثناء المشي إلى اكتشاف متخصصي مجمع الملك فيصل بالطائف، إصابتها بـ"ورم" في المخيخ؛ بعد أن وصلت الحالة الى الطوارئ محولةً من مستشفى الأطفال ليسارع الفريق الطبي إلى تقييم الحالة وفحصها بالكامل، وإجراء الأشعة المتخصصة على الرأس، ليتم اكتشاف الورم الذي تسبب في توسع ببطينات الدماغ.

وعلى الفور قرر الفريق الطبي المتخصص إدخال الطفلة إلى غرفة العمليات، وتم إجراء عملية معقدة وناجحة لاستئصال كامل الورم، فيما استعادت الطفلة عافيتها وفي طور مغادرة المستشفى بدون أي مضاعفات.

يشار إلى أن المجمع نجح في إجراء الكثير من هذه العمليات في الفترة الأخيرة -بفضل الله- ثم توفر الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية الدقيقة.

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تقيؤ وعدم اتزان يكشفان ورمًا بمخيخ طفلة في الطائف وتدخل ينهي المعاناة
سبق

قاد تقيؤ متكرر لطفلة وعدم اتزانها أثناء المشي إلى اكتشاف متخصصي مجمع الملك فيصل بالطائف، إصابتها بـ"ورم" في المخيخ؛ بعد أن وصلت الحالة الى الطوارئ محولةً من مستشفى الأطفال ليسارع الفريق الطبي إلى تقييم الحالة وفحصها بالكامل، وإجراء الأشعة المتخصصة على الرأس، ليتم اكتشاف الورم الذي تسبب في توسع ببطينات الدماغ.

وعلى الفور قرر الفريق الطبي المتخصص إدخال الطفلة إلى غرفة العمليات، وتم إجراء عملية معقدة وناجحة لاستئصال كامل الورم، فيما استعادت الطفلة عافيتها وفي طور مغادرة المستشفى بدون أي مضاعفات.

يشار إلى أن المجمع نجح في إجراء الكثير من هذه العمليات في الفترة الأخيرة -بفضل الله- ثم توفر الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية الدقيقة.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
04:20 PM

تقيؤ وعدم اتزان يكشفان ورمًا بمخيخ طفلة في الطائف وتدخل ينهي المعاناة

عملية أجراها متخصصون بمجمع الملك فيصل والمغادرة تتهيأ بلا مضاعفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قاد تقيؤ متكرر لطفلة وعدم اتزانها أثناء المشي إلى اكتشاف متخصصي مجمع الملك فيصل بالطائف، إصابتها بـ"ورم" في المخيخ؛ بعد أن وصلت الحالة الى الطوارئ محولةً من مستشفى الأطفال ليسارع الفريق الطبي إلى تقييم الحالة وفحصها بالكامل، وإجراء الأشعة المتخصصة على الرأس، ليتم اكتشاف الورم الذي تسبب في توسع ببطينات الدماغ.

وعلى الفور قرر الفريق الطبي المتخصص إدخال الطفلة إلى غرفة العمليات، وتم إجراء عملية معقدة وناجحة لاستئصال كامل الورم، فيما استعادت الطفلة عافيتها وفي طور مغادرة المستشفى بدون أي مضاعفات.

يشار إلى أن المجمع نجح في إجراء الكثير من هذه العمليات في الفترة الأخيرة -بفضل الله- ثم توفر الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية الدقيقة.

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