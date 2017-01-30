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العطاالله يحتفي بزواج ابن أخيه

احتفى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الزلفي إبراهيم العطاالله بزواح، ابن أخيه الدكتور سعود بن سليمان العطاالله رئيس مركز الروضة بالمحافظة، بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة الزلفي، بحضور لفيف من المسؤولين والأصدقاء والأقارب وزملاء العريس.

"سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للعريس، وتسأل الله له دوام التوفيق والسعادة والحياة الطيبة.

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العطاالله يحتفي بزواج ابن أخيه
سبق

احتفى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الزلفي إبراهيم العطاالله بزواح، ابن أخيه الدكتور سعود بن سليمان العطاالله رئيس مركز الروضة بالمحافظة، بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة الزلفي، بحضور لفيف من المسؤولين والأصدقاء والأقارب وزملاء العريس.

"سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للعريس، وتسأل الله له دوام التوفيق والسعادة والحياة الطيبة.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
01:24 PM

العطاالله يحتفي بزواج ابن أخيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الزلفي إبراهيم العطاالله بزواح، ابن أخيه الدكتور سعود بن سليمان العطاالله رئيس مركز الروضة بالمحافظة، بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة الزلفي، بحضور لفيف من المسؤولين والأصدقاء والأقارب وزملاء العريس.

"سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للعريس، وتسأل الله له دوام التوفيق والسعادة والحياة الطيبة.

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