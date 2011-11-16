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"شرطة القصيم" تطيح بمخالف لأمن الحدود اعتدى على مقيمة وطفلتها

نتيجة خلاف سابق بينهما.. واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل للنيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية جانٍ، والقبض عليه، إثر اعتدائه بالضرب وسكب مادة حارقة على مقيمة وطفلتها. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني طليقها، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، والاعتداء نتيجة خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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"شرطة القصيم" تطيح بمخالف لأمن الحدود اعتدى على مقيمة وطفلتها
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية جانٍ، والقبض عليه، إثر اعتدائه بالضرب وسكب مادة حارقة على مقيمة وطفلتها. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني طليقها، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، والاعتداء نتيجة خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
01:05 AM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
08:35 AM

"شرطة القصيم" تطيح بمخالف لأمن الحدود اعتدى على مقيمة وطفلتها

نتيجة خلاف سابق بينهما.. واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل للنيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
6
7,081

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية جانٍ، والقبض عليه، إثر اعتدائه بالضرب وسكب مادة حارقة على مقيمة وطفلتها. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني طليقها، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، والاعتداء نتيجة خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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