"البيئة" توقع 50 ألف ريال غرامات على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان

اشتملت المخالفات على عدم توفير مكان ملائم للحيوانات

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات وغرامات مالية تقدّر قيمتها بـ50 ألف ريال على أشخاص ومنشآت قامت بسلوكيات مخالفة لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في عدد من مناطق المملكة.

وأعلن مدير إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الدويرج، ضبط ثماني مخالفات، من ضمنها "عدم توفير أرضية مناسبة ومكان ملائم للحيوانات، وعدم توفير الغذاء لها ومعالجة المريض منها، إضافةً إلى تعذيبها وعرض وبيع حيوانات مريضة ورضيعة قبل سن الفطام".

وقال الدكتور "الدويرج": إنّ المخالفات الثمانية تم رصدها في خمس مناطق: المنطقة الشرقية بواقع 3 مخالفات، وفي منطقة عسير بواقع مخالفتين، ومخالفة واحدة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وحائل.

وأضاف أن "الوزارة" ألزمت المخالفين بضرورة معالجة المخالفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة، والمتبعة في مثل هذه الحالات.

ودعت "الوزارة" الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لأحكام نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مناشدةً في الوقت نفسه كل المواطنين والمقيمين، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني 939.