النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العين يفرط بفرصة استعادة الصدارة .. والبكيرية يقترب من رباعي المقدمة

في ختام مباريات الجولة الـ 26 من دوري الأولى

فرط فريق العين بفرصة استعادة الصدارة بعدما سقط بفخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام القادسية، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.

وأسفرت باقي النتائج عن فوز البكيرية على فريق النهضة بهدفين مقابل هدف، وخسارة نجران من الشعلة بهدف دون مقابل ، فيما خيم التعادل على مواجهة الجيل مع ضيفه الجبلين بهدفين لكل منهما، وتغلب الأنصار على الكوكب بهدفين دون رد.

يُذكر أن نتائج مباريات أمس للجولة 26، أسفرت عن فوز الخليج على جدة بهدفين مقابل هدف، والباطن يكسب نظيره الثقبة بهدفين دون مقابل، فيما خسر فريق التقدم من المجزل بهدفين مقابل هدف، والنجوم يفوز على الطائي بهدف دون مقابل، وتغلب فريق أحد على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يُشار إلى أن ثلاثة أندية تتصدر جدول الترتيب هي أحد والعين والباطن برصيد 50 نقطة لكل منهما فيما يتخلف القادسية عنها بفارق نقطتين بالمركز الرابع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
العين يفرط بفرصة استعادة الصدارة .. والبكيرية يقترب من رباعي المقدمة
سبق

فرط فريق العين بفرصة استعادة الصدارة بعدما سقط بفخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام القادسية، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.

وأسفرت باقي النتائج عن فوز البكيرية على فريق النهضة بهدفين مقابل هدف، وخسارة نجران من الشعلة بهدف دون مقابل ، فيما خيم التعادل على مواجهة الجيل مع ضيفه الجبلين بهدفين لكل منهما، وتغلب الأنصار على الكوكب بهدفين دون رد.

يُذكر أن نتائج مباريات أمس للجولة 26، أسفرت عن فوز الخليج على جدة بهدفين مقابل هدف، والباطن يكسب نظيره الثقبة بهدفين دون مقابل، فيما خسر فريق التقدم من المجزل بهدفين مقابل هدف، والنجوم يفوز على الطائي بهدف دون مقابل، وتغلب فريق أحد على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يُشار إلى أن ثلاثة أندية تتصدر جدول الترتيب هي أحد والعين والباطن برصيد 50 نقطة لكل منهما فيما يتخلف القادسية عنها بفارق نقطتين بالمركز الرابع.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:19 AM

العين يفرط بفرصة استعادة الصدارة .. والبكيرية يقترب من رباعي المقدمة

في ختام مباريات الجولة الـ 26 من دوري الأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
376

فرط فريق العين بفرصة استعادة الصدارة بعدما سقط بفخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام القادسية، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.

وأسفرت باقي النتائج عن فوز البكيرية على فريق النهضة بهدفين مقابل هدف، وخسارة نجران من الشعلة بهدف دون مقابل ، فيما خيم التعادل على مواجهة الجيل مع ضيفه الجبلين بهدفين لكل منهما، وتغلب الأنصار على الكوكب بهدفين دون رد.

يُذكر أن نتائج مباريات أمس للجولة 26، أسفرت عن فوز الخليج على جدة بهدفين مقابل هدف، والباطن يكسب نظيره الثقبة بهدفين دون مقابل، فيما خسر فريق التقدم من المجزل بهدفين مقابل هدف، والنجوم يفوز على الطائي بهدف دون مقابل، وتغلب فريق أحد على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يُشار إلى أن ثلاثة أندية تتصدر جدول الترتيب هي أحد والعين والباطن برصيد 50 نقطة لكل منهما فيما يتخلف القادسية عنها بفارق نقطتين بالمركز الرابع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,343
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,688
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,968

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة