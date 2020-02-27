العين يفرط بفرصة استعادة الصدارة .. والبكيرية يقترب من رباعي المقدمة

في ختام مباريات الجولة الـ 26 من دوري الأولى

فرط فريق العين بفرصة استعادة الصدارة بعدما سقط بفخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام القادسية، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.

وأسفرت باقي النتائج عن فوز البكيرية على فريق النهضة بهدفين مقابل هدف، وخسارة نجران من الشعلة بهدف دون مقابل ، فيما خيم التعادل على مواجهة الجيل مع ضيفه الجبلين بهدفين لكل منهما، وتغلب الأنصار على الكوكب بهدفين دون رد.

يُذكر أن نتائج مباريات أمس للجولة 26، أسفرت عن فوز الخليج على جدة بهدفين مقابل هدف، والباطن يكسب نظيره الثقبة بهدفين دون مقابل، فيما خسر فريق التقدم من المجزل بهدفين مقابل هدف، والنجوم يفوز على الطائي بهدف دون مقابل، وتغلب فريق أحد على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يُشار إلى أن ثلاثة أندية تتصدر جدول الترتيب هي أحد والعين والباطن برصيد 50 نقطة لكل منهما فيما يتخلف القادسية عنها بفارق نقطتين بالمركز الرابع.