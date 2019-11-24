أكاديمي إندونيسي يوجِّه رسالة للقيادة والشعب: ارفعوا رؤوسكم أنتم سعوديون

في مقطع فيديو وثَّقته "سبق" خلال زيارته مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة

وجَّه علي حسن البحر، الأستاذ الدكتور بجامعة شريف هداية الله الإسلامية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، رسالة شكر وتقدير للقيادة السعودية من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، رافعًا أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين وولي عهده، وللمملكة العربية السعودية؛ لهذا الصرح العظيم الرائع، قائلاً: "ارفعوا رؤوسكم؛ أنتم سعوديون".

جاء ذلك في مقطع فيديو، وثَّقته "سبق" للأكاديمي "علي البحر" خلال زيارة وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة اليوم ضمن برنامج زيارته الرسمية.

واستذكر "البحر" خلال توثيق المقطع آبيات جميلة للأمير خالد الفيصل بقوله: صدق شاعركم وشاعرنا الأمير خالد الفيصل عندما قال:

"ارفع راسك أنت سعودي ** طيبك جاوز كل حدودي

مالك مثيل (ن) بالدنيا ** غيرك ينقص وأنت تزودي

فارس وأجدادك فوارس ** وأصبحت لبيت الله حارس

مغروس بالمجد وغارس ** في ميدان العز شهودي".

وأضاف: "شعوري من هذا المكان لا يوصف، وأقول: الله يبارك في السعودية حكومة وشعبًا، وكل الشكر على ما يُقدَّم لخدمة الإسلام عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة".

كما وجَّه "البحر" برسالة شكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ما وجده من حفاوة خلال زيارته ضمن الوفد الرسمي لوزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا للمملكة، مثمنًا الجهود المبذولة من جميع العاملين في المجمع لخدمة القرآن الكريم.