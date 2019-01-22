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وكيل التعليم: تعميم اختبار الفحص الذاتي السريع لكورونا في المدارس

أكد التواصل مع "الصحة" و"وقاية" لمواجهة أي طارئ

كشف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور ناصر الشلعان، عن أنهم بصدد تعميم اختبار الفحص الذاتي في المدارس للتقيد به، والذي يساهم في معرفة حالات الإصابة بكورونا بين الطلاب، مشيرًا في هذا الصدد إلى التواصل مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية" لمواجهة أي طارئ في المدارس.

وقال "الشلعان" لقناة "العربية": إن "الفحص الذاتي اختبار سريع لاكتشاف ما إذا كان الطالب مصابًا أم لا، وهو معتمد وقد وضع له بروتوكول من هيئته الصحة العامة "وقاية"، والآن في طور تعميمه على المدارس للتقيد به".

وأضاف: "يساعد الاختبار كثيرًا في تحديد الحالات المصابة في المدرسة أو المنزل وبعدها يتم التحقق من إجراءات الإصابة فهو يعطي نتيجةً مبدئية من بعدها تتم استكمال الإجراءات ومنها رصد النتيجة في تطبيق (توكلنا)".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل التعليم: تعميم اختبار الفحص الذاتي السريع لكورونا في المدارس
سبق

كشف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور ناصر الشلعان، عن أنهم بصدد تعميم اختبار الفحص الذاتي في المدارس للتقيد به، والذي يساهم في معرفة حالات الإصابة بكورونا بين الطلاب، مشيرًا في هذا الصدد إلى التواصل مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية" لمواجهة أي طارئ في المدارس.

وقال "الشلعان" لقناة "العربية": إن "الفحص الذاتي اختبار سريع لاكتشاف ما إذا كان الطالب مصابًا أم لا، وهو معتمد وقد وضع له بروتوكول من هيئته الصحة العامة "وقاية"، والآن في طور تعميمه على المدارس للتقيد به".

وأضاف: "يساعد الاختبار كثيرًا في تحديد الحالات المصابة في المدرسة أو المنزل وبعدها يتم التحقق من إجراءات الإصابة فهو يعطي نتيجةً مبدئية من بعدها تتم استكمال الإجراءات ومنها رصد النتيجة في تطبيق (توكلنا)".

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
06:49 PM
اخر تعديل
22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
07:03 PM

وكيل التعليم: تعميم اختبار الفحص الذاتي السريع لكورونا في المدارس

أكد التواصل مع "الصحة" و"وقاية" لمواجهة أي طارئ

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
629

كشف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور ناصر الشلعان، عن أنهم بصدد تعميم اختبار الفحص الذاتي في المدارس للتقيد به، والذي يساهم في معرفة حالات الإصابة بكورونا بين الطلاب، مشيرًا في هذا الصدد إلى التواصل مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية" لمواجهة أي طارئ في المدارس.

وقال "الشلعان" لقناة "العربية": إن "الفحص الذاتي اختبار سريع لاكتشاف ما إذا كان الطالب مصابًا أم لا، وهو معتمد وقد وضع له بروتوكول من هيئته الصحة العامة "وقاية"، والآن في طور تعميمه على المدارس للتقيد به".

وأضاف: "يساعد الاختبار كثيرًا في تحديد الحالات المصابة في المدرسة أو المنزل وبعدها يتم التحقق من إجراءات الإصابة فهو يعطي نتيجةً مبدئية من بعدها تتم استكمال الإجراءات ومنها رصد النتيجة في تطبيق (توكلنا)".

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