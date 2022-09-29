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شاهد.. شجاعة مواطن تنقذ موقف سيارات من كارثة حريق في الرياض

"العنزي" روى لـ"سبق" تفاصيل الحادثة التي وقعت عصر اليوم الثلاثاء

جنَّب مواطن بشجاعته وحُسن تصرفه كارثة حريق، كادت تقع وتطول المركبات المتوقفة في أحد المواقف المخصصة لمعرض سيارات في شارع التخصصي في الرياض.

فقد نجح المواطن في إنقاذ الموقف بسرعة إطفاء مركبة في بداية احتراقها بعد أن أوقفها قائدها في الموقف المخصص للمعرض، الذي كان وقتها مزدحمًا بالسيارات الواقفة.

وتفصيلاً، روى "هادي منزل العنزي" من منسوبي توكيلات الجزيرة للسيارات لـ"سبق" تفاصيل الحادثة التي وقعت عصر اليوم الثلاثاء بقوله: "عند الساعة الرابعة عصرًا اشتعل حريق في حوض مركبة محملة بأغراض متنوعة، واضطر قائد المركبة إلى ركنها أمام فرع التوكيلات".

وأضاف: "وفور ملاحظتي الحريق بادرت بشكل مباشر بالتعامل مع الموقف، وسارعت لإخمادها - ولله الحمد - باستخدام وسائل السلامة وإطفاء الحرائق الموجودة في الفرع".

وتابع: "نجحنا - بفضل الله - بشكل فعال في إبعاد المركبة بعد إخماد الحريق المشتعل فيها عن المراجعين والمارة استشعارًا بالمسؤولية والواجب الديني والإنساني والوطني في حماية الأرواح والممتلكات والسيارات". مشيرًا إلى أنه بعد ذلك حضر الدفاع المدني لاستكمال الإجراءات.

وشدَّد "العنزي" في هذا الصدد على أهمية وجود طفاية الحريق في السيارات بشكل دائم ومستمر؛ فهي تعد من أهم أدوات السلامة، وبمنزلة طوق نجاة، والدرع الواقي في مثل هذه المواقف لا قدر الله. داعيًا جميع أصحاب المركبات إلى الحرص على توفيرها؛ لتقيهم -بإذن الله- شر الحرائق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. شجاعة مواطن تنقذ موقف سيارات من كارثة حريق في الرياض
سبق

جنَّب مواطن بشجاعته وحُسن تصرفه كارثة حريق، كادت تقع وتطول المركبات المتوقفة في أحد المواقف المخصصة لمعرض سيارات في شارع التخصصي في الرياض.

فقد نجح المواطن في إنقاذ الموقف بسرعة إطفاء مركبة في بداية احتراقها بعد أن أوقفها قائدها في الموقف المخصص للمعرض، الذي كان وقتها مزدحمًا بالسيارات الواقفة.

وتفصيلاً، روى "هادي منزل العنزي" من منسوبي توكيلات الجزيرة للسيارات لـ"سبق" تفاصيل الحادثة التي وقعت عصر اليوم الثلاثاء بقوله: "عند الساعة الرابعة عصرًا اشتعل حريق في حوض مركبة محملة بأغراض متنوعة، واضطر قائد المركبة إلى ركنها أمام فرع التوكيلات".

وأضاف: "وفور ملاحظتي الحريق بادرت بشكل مباشر بالتعامل مع الموقف، وسارعت لإخمادها - ولله الحمد - باستخدام وسائل السلامة وإطفاء الحرائق الموجودة في الفرع".

وتابع: "نجحنا - بفضل الله - بشكل فعال في إبعاد المركبة بعد إخماد الحريق المشتعل فيها عن المراجعين والمارة استشعارًا بالمسؤولية والواجب الديني والإنساني والوطني في حماية الأرواح والممتلكات والسيارات". مشيرًا إلى أنه بعد ذلك حضر الدفاع المدني لاستكمال الإجراءات.

وشدَّد "العنزي" في هذا الصدد على أهمية وجود طفاية الحريق في السيارات بشكل دائم ومستمر؛ فهي تعد من أهم أدوات السلامة، وبمنزلة طوق نجاة، والدرع الواقي في مثل هذه المواقف لا قدر الله. داعيًا جميع أصحاب المركبات إلى الحرص على توفيرها؛ لتقيهم -بإذن الله- شر الحرائق.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
11:28 PM

شاهد.. شجاعة مواطن تنقذ موقف سيارات من كارثة حريق في الرياض

"العنزي" روى لـ"سبق" تفاصيل الحادثة التي وقعت عصر اليوم الثلاثاء

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,389

جنَّب مواطن بشجاعته وحُسن تصرفه كارثة حريق، كادت تقع وتطول المركبات المتوقفة في أحد المواقف المخصصة لمعرض سيارات في شارع التخصصي في الرياض.

فقد نجح المواطن في إنقاذ الموقف بسرعة إطفاء مركبة في بداية احتراقها بعد أن أوقفها قائدها في الموقف المخصص للمعرض، الذي كان وقتها مزدحمًا بالسيارات الواقفة.

وتفصيلاً، روى "هادي منزل العنزي" من منسوبي توكيلات الجزيرة للسيارات لـ"سبق" تفاصيل الحادثة التي وقعت عصر اليوم الثلاثاء بقوله: "عند الساعة الرابعة عصرًا اشتعل حريق في حوض مركبة محملة بأغراض متنوعة، واضطر قائد المركبة إلى ركنها أمام فرع التوكيلات".

وأضاف: "وفور ملاحظتي الحريق بادرت بشكل مباشر بالتعامل مع الموقف، وسارعت لإخمادها - ولله الحمد - باستخدام وسائل السلامة وإطفاء الحرائق الموجودة في الفرع".

وتابع: "نجحنا - بفضل الله - بشكل فعال في إبعاد المركبة بعد إخماد الحريق المشتعل فيها عن المراجعين والمارة استشعارًا بالمسؤولية والواجب الديني والإنساني والوطني في حماية الأرواح والممتلكات والسيارات". مشيرًا إلى أنه بعد ذلك حضر الدفاع المدني لاستكمال الإجراءات.

وشدَّد "العنزي" في هذا الصدد على أهمية وجود طفاية الحريق في السيارات بشكل دائم ومستمر؛ فهي تعد من أهم أدوات السلامة، وبمنزلة طوق نجاة، والدرع الواقي في مثل هذه المواقف لا قدر الله. داعيًا جميع أصحاب المركبات إلى الحرص على توفيرها؛ لتقيهم -بإذن الله- شر الحرائق.

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