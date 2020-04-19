النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الكويت: ننسق لتسريع عودة مواطنينا من الخارج قبل حلول شهر رمضان

دعا العائدين إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي في ظل أزمة فيروس كورونا

دعا أمیر دولة الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، المواطنين الكويتيين العائدين من الخارج إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأكد الصباح، في كلمة وجهها إلى الكويتيين، على تنسيق الحكومة الكويتية في تسريع عودة الكويتيين من الخارج قبل حلول شهر رمضان؛ وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال: إن البلاد "تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان"؛ موضحًا أن "الحكومة بذلت جهودًا كبيرة من أجل عودة كل المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأضاف أمير الكويت أنه "يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي، وكذلك استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة على الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس؛ لأن الدولة الكويتية لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية".

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أعلن وصول أول رحلة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج قادمة من دبي، وقال: إن أول رحلة قادمة من دبي وصلت في السابعة صباحًا؛ مؤكدًا أن الكويت ستواصل رحلات الإجلاء.

يُذكر أن أولى رحلات الجسر الجوي لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، مخصصة للمرضى الذين لا يحتاجون إلى سرير طبي ومرافقيهم، والسائحين والمهمات الخاصة؛ حيث ستستمر عملية الإجلاء حتى يوم 7 مايو المقبل.

فيروس كورونا الجديد صباح الأحمد الجابر الصباح

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمير الكويت: ننسق لتسريع عودة مواطنينا من الخارج قبل حلول شهر رمضان
سبق

دعا أمیر دولة الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، المواطنين الكويتيين العائدين من الخارج إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأكد الصباح، في كلمة وجهها إلى الكويتيين، على تنسيق الحكومة الكويتية في تسريع عودة الكويتيين من الخارج قبل حلول شهر رمضان؛ وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال: إن البلاد "تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان"؛ موضحًا أن "الحكومة بذلت جهودًا كبيرة من أجل عودة كل المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأضاف أمير الكويت أنه "يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي، وكذلك استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة على الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس؛ لأن الدولة الكويتية لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية".

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أعلن وصول أول رحلة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج قادمة من دبي، وقال: إن أول رحلة قادمة من دبي وصلت في السابعة صباحًا؛ مؤكدًا أن الكويت ستواصل رحلات الإجلاء.

يُذكر أن أولى رحلات الجسر الجوي لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، مخصصة للمرضى الذين لا يحتاجون إلى سرير طبي ومرافقيهم، والسائحين والمهمات الخاصة؛ حيث ستستمر عملية الإجلاء حتى يوم 7 مايو المقبل.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
12:58 PM

أمير الكويت: ننسق لتسريع عودة مواطنينا من الخارج قبل حلول شهر رمضان

دعا العائدين إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي في ظل أزمة فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,628

دعا أمیر دولة الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، المواطنين الكويتيين العائدين من الخارج إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأكد الصباح، في كلمة وجهها إلى الكويتيين، على تنسيق الحكومة الكويتية في تسريع عودة الكويتيين من الخارج قبل حلول شهر رمضان؛ وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال: إن البلاد "تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان"؛ موضحًا أن "الحكومة بذلت جهودًا كبيرة من أجل عودة كل المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأضاف أمير الكويت أنه "يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي، وكذلك استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة على الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس؛ لأن الدولة الكويتية لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية".

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أعلن وصول أول رحلة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج قادمة من دبي، وقال: إن أول رحلة قادمة من دبي وصلت في السابعة صباحًا؛ مؤكدًا أن الكويت ستواصل رحلات الإجلاء.

يُذكر أن أولى رحلات الجسر الجوي لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، مخصصة للمرضى الذين لا يحتاجون إلى سرير طبي ومرافقيهم، والسائحين والمهمات الخاصة؛ حيث ستستمر عملية الإجلاء حتى يوم 7 مايو المقبل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,348
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,759
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,290
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,406

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة