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شاهد من سماء جدة.. لوحات مبهرة تغزلها طائرات القوات الجوية احتفاءً بيوم الوطن

تشكيلات بالأبيض والأخضر نالت إعجاب المواطنين والمقيمين.. وصور القيادة تعلو

تزينت سماء مدينة جدة، مساء أمس الجمعة، بطائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية تعلوها صورة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في جانبها الأيمن، وصورة في جانبها الأيسر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله؛ وذلك احتفاءً بذكرى اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين.

وقامت الطائرات، والتي تتقدمها طائرة التزود بالوقود (MRTT) من نوع إيرباص 330، تتبعها طائرات مختلفة من المقاتلات الحديثة وتساندها طائرة النقل من نوع (C-130)، ويتوسطهم فريق الصقور السعودية؛ بتقديم عدد من التشكيلات والعروض الجوية في الواجهة البحرية، رسموا فيها لوحات مختلفة من التشكيلات الجوية باللونين الأبيض والأخضر رمز المملكة العربية السعودية؛ حبًّا ووفاء لهذا الوطن الغالي؛ حيث نالت إعجاب المواطنين والمقيمين الذين حضروا للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على القلوب؛ حيث أثبت فيها صقور القوات الجوية مدى الاحترافية والكفاءة التي يتمتعون بها.

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شاهد من سماء جدة.. لوحات مبهرة تغزلها طائرات القوات الجوية احتفاءً بيوم الوطن
سبق

تزينت سماء مدينة جدة، مساء أمس الجمعة، بطائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية تعلوها صورة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في جانبها الأيمن، وصورة في جانبها الأيسر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله؛ وذلك احتفاءً بذكرى اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين.

وقامت الطائرات، والتي تتقدمها طائرة التزود بالوقود (MRTT) من نوع إيرباص 330، تتبعها طائرات مختلفة من المقاتلات الحديثة وتساندها طائرة النقل من نوع (C-130)، ويتوسطهم فريق الصقور السعودية؛ بتقديم عدد من التشكيلات والعروض الجوية في الواجهة البحرية، رسموا فيها لوحات مختلفة من التشكيلات الجوية باللونين الأبيض والأخضر رمز المملكة العربية السعودية؛ حبًّا ووفاء لهذا الوطن الغالي؛ حيث نالت إعجاب المواطنين والمقيمين الذين حضروا للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على القلوب؛ حيث أثبت فيها صقور القوات الجوية مدى الاحترافية والكفاءة التي يتمتعون بها.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
11:43 AM

شاهد من سماء جدة.. لوحات مبهرة تغزلها طائرات القوات الجوية احتفاءً بيوم الوطن

تشكيلات بالأبيض والأخضر نالت إعجاب المواطنين والمقيمين.. وصور القيادة تعلو

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,871

تزينت سماء مدينة جدة، مساء أمس الجمعة، بطائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية تعلوها صورة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في جانبها الأيمن، وصورة في جانبها الأيسر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله؛ وذلك احتفاءً بذكرى اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين.

وقامت الطائرات، والتي تتقدمها طائرة التزود بالوقود (MRTT) من نوع إيرباص 330، تتبعها طائرات مختلفة من المقاتلات الحديثة وتساندها طائرة النقل من نوع (C-130)، ويتوسطهم فريق الصقور السعودية؛ بتقديم عدد من التشكيلات والعروض الجوية في الواجهة البحرية، رسموا فيها لوحات مختلفة من التشكيلات الجوية باللونين الأبيض والأخضر رمز المملكة العربية السعودية؛ حبًّا ووفاء لهذا الوطن الغالي؛ حيث نالت إعجاب المواطنين والمقيمين الذين حضروا للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على القلوب؛ حيث أثبت فيها صقور القوات الجوية مدى الاحترافية والكفاءة التي يتمتعون بها.

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