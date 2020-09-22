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"الصحة الهندية" تسجل أقل معدل إصابات يومية بفيروس كورونا خلال شهر

رصدت 75083 حالة جديدة آخر 24 ساعة ليبلغ الإجمالي أكثر من 5.6 ملايين

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بالهند، تسجيل 75083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نحو شهر.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 75083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 5.6 مليون حالة".

وأضاف البيان -بحسب "رويترز"، أنه تم خلال آخر يوم أيضًا تسجيل 1053 حالة وفاة جديدة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس، بعد الولايات المتحدة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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"الصحة الهندية" تسجل أقل معدل إصابات يومية بفيروس كورونا خلال شهر
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بالهند، تسجيل 75083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نحو شهر.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 75083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 5.6 مليون حالة".

وأضاف البيان -بحسب "رويترز"، أنه تم خلال آخر يوم أيضًا تسجيل 1053 حالة وفاة جديدة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس، بعد الولايات المتحدة.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
12:17 PM

"الصحة الهندية" تسجل أقل معدل إصابات يومية بفيروس كورونا خلال شهر

رصدت 75083 حالة جديدة آخر 24 ساعة ليبلغ الإجمالي أكثر من 5.6 ملايين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بالهند، تسجيل 75083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نحو شهر.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 75083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 5.6 مليون حالة".

وأضاف البيان -بحسب "رويترز"، أنه تم خلال آخر يوم أيضًا تسجيل 1053 حالة وفاة جديدة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس، بعد الولايات المتحدة.

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