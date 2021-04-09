وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية

أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.

وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن "الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور".

ودام الزواج بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب 73 عامًا.