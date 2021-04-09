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وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية

أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.
وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن "الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور".
ودام الزواج بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب 73 عامًا.

وفاة الأمير فيليب الملكة البريطانية إليزابيث الثانية

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وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية
سبق

أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.
وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن "الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور".
ودام الزواج بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب 73 عامًا.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
02:51 PM

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,283

أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.
وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن "الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور".
ودام الزواج بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب 73 عامًا.

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