اليوم وغدًا.. تقلبات جوية تجلب الأمطار للرياض والشرقية

يتوقع تكاثر السحب الركامية الرعدية ثم تتهيأ الفرصة للهطولات

تشير النماذج العددية إلى تأثر المملكة العربية السعودية بشكل عام والرياض من بينها، بسلسلة من التقلبات الجوية التي يُتوقع أن تجلب أمطار الخير والبركة للعديد من المناطق.

أولى الحالات الماطرة يُتوقع أن يبدأ تأثيرها على المملكة اليوم وغدًا الجمعة؛ وذلك بالتزامن مع تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تصنف بأنها "متوسطة إلى قوية الشدة"؛ حيث يتحرك -بمشيئة الله- منخفض جوي خماسيني عبر مصر نحو الأراضي السعودية اليوم الخميس؛ وذلك بالتزامن مع اندفاع حوض علوي قادم من الشمال، مع وجود تيارات رطبة استوائية دافئة قادمة من الجنوب والغرب؛ كل هذه العوامل مجتمعةً تعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي في سماء المنطقة؛ بحسب موقع طقس العرب.

ويبدأ الطقس المتقلب بالسيطرة على أجواء وسط وشرق المملكة اعتبارًا من اليوم الخميس؛ إذ يُتوقع بمشيئة الله تكاثر السحب الركامية الرعدية بداية بمنطقة الرياض، وخاصة الأجزاء الجنوبية منها، وتتهيأ الفرصة تدريجيًّا لتساقط زخات رعدية من المطر، قد تكون غزيرة على فترات، ومصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في الخرج وحوطة بني تميم.

كما تمتد السحب الماطرة -بمشيئة الله- لمرتفعات جنوب غرب المملكة، إضافة للمنطقة الشرقية، وتحديدًا الأحساء والهفوف والدمام؛ حيث ستتعرض هذه المناطق لسحب رعدية مع هطولات مطرية خفيفة إلى متوسطة الشدة بمشيئة الله.

نهار الجمعة بمشيئة الله، تزداد كثافة السحب الرعدية الماطرة، وتتركز في الأجزاء الشرقية من جنوب غرب المملكة ونجران، وأجزاء واسعة من جنوب وشرق وشمال شرق المملكة؛ بما فيها منطقة الرياض والعاصمة نفسها، والقصيم، ووسط وشرق حائل، والشرقية، وحفر الباطن، وبشكل ضعيف الحدود الشمالية.

ومع ساعات عصر ومساء الجمعة، تشتد الحالة الجوية الماطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة؛ لتصبح فوق المتوسطة، وتهب العواصف الرعدية المثيرة للغبار وتساقط البرديات بشكل كثيف؛ خاصة على شمال منطقة الرياض وشرق وشمال شرق القصيم وشمال غرب الشرقية وحفر الباطن.

أما في العاصمة الرياض؛ فيزداد تأثرها بالسحب الرعدية والغبار عصر الجمعة؛ حيث تشتد حدة الهطولات المطرية مع ساعات المساء الأولى، وتصبح الأمطار متوسطة الغزارة مع هبوب العواصف الرعدية ونشاط حركة الرياح، كما لا يُستبعد تشكل بعض السيول خاصة مع السحب القوية.

ومع ساعات ليلة الجمعة، تضعف الحالة الجوية الماطرة؛ لكن بقاء فرص الأمطار بين الخفيفة إلى المتوسطة واردة في وسط وشرق المملكة بما فيها سواحل الشرقية، وتستمر فرص الأمطار يوم السبت على أجزاء من جنوب غرب وشرق المملكة.