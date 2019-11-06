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"العقاري" يودع أكثر من 1.3 مليار في حسابات مستفيدي "سكني"

من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع "1.365" مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019.

وأفاد الصندوق في بيان صحفي له اليوم، بأن 235 مليون ريال خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما جاءت 1.130 مليار ومئة وثلاثين مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم"، ومبادرة "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة"، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2019، بلغت 9.474 تسعة مليارات وأربع مئة وأربعة وسبعين مليون ريال.

ولفت إلى أن استدامة دعم المواطنين عنصر رئيسي في الخطط الاستراتيجية التي انتهجها الصندوق منذ إعلان التحول؛ مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي "التمويل المدعوم" بلغ نحو 1.831 مليار ريال حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي؛ فيما تم إيداع 7.643 مليارات ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.

وقال "ابن ماضي": الصندوق إذ يعلن إيداع الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم؛ ليؤكد التزامه بدعم المواطنين للحصول على السكن المناسب، وتمكينهم من الاستفادة من جميع البرامج والمبادرات التي توفّر لهم عدة خيارات متنوعة من الحلول التمويلية والسكنية.

وأكد اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين، وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج؛ بما يتلاءم مع حاجة المواطن؛ مشددًا على استمرارية البرامج والمبادرات المعلن عنها.

وأوضح أن مبادرة دعم المدنيين في القطاعيْن العام والخاص ممن أتم خمسين عامًا تم تمديدها حتى نهاية شهر مارس 2020، كما أطلق "سكني" مبادرة دعم تجديد المساكن التي تُمكّن المواطنين المسجلين بقوائم الوزارة والصندوق ممن لا تزيد أعمارهم على 50 عامًا، من الحصول على جزء من دعمه مقدمًا، عند شراء وحدة سكنية جاهزة تجاوز عمرها 15 سنة.

يُذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية تعمل طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى 30 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري ومركز العناية بالمستفيد 199088؛ جميعها مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.

صندوق التنمية العقارية سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العقاري" يودع أكثر من 1.3 مليار في حسابات مستفيدي "سكني"
سبق

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع "1.365" مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019.

وأفاد الصندوق في بيان صحفي له اليوم، بأن 235 مليون ريال خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما جاءت 1.130 مليار ومئة وثلاثين مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم"، ومبادرة "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة"، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2019، بلغت 9.474 تسعة مليارات وأربع مئة وأربعة وسبعين مليون ريال.

ولفت إلى أن استدامة دعم المواطنين عنصر رئيسي في الخطط الاستراتيجية التي انتهجها الصندوق منذ إعلان التحول؛ مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي "التمويل المدعوم" بلغ نحو 1.831 مليار ريال حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي؛ فيما تم إيداع 7.643 مليارات ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.

وقال "ابن ماضي": الصندوق إذ يعلن إيداع الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم؛ ليؤكد التزامه بدعم المواطنين للحصول على السكن المناسب، وتمكينهم من الاستفادة من جميع البرامج والمبادرات التي توفّر لهم عدة خيارات متنوعة من الحلول التمويلية والسكنية.

وأكد اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين، وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج؛ بما يتلاءم مع حاجة المواطن؛ مشددًا على استمرارية البرامج والمبادرات المعلن عنها.

وأوضح أن مبادرة دعم المدنيين في القطاعيْن العام والخاص ممن أتم خمسين عامًا تم تمديدها حتى نهاية شهر مارس 2020، كما أطلق "سكني" مبادرة دعم تجديد المساكن التي تُمكّن المواطنين المسجلين بقوائم الوزارة والصندوق ممن لا تزيد أعمارهم على 50 عامًا، من الحصول على جزء من دعمه مقدمًا، عند شراء وحدة سكنية جاهزة تجاوز عمرها 15 سنة.

يُذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية تعمل طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى 30 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري ومركز العناية بالمستفيد 199088؛ جميعها مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
01:51 PM

"العقاري" يودع أكثر من 1.3 مليار في حسابات مستفيدي "سكني"

من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع "1.365" مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019.

وأفاد الصندوق في بيان صحفي له اليوم، بأن 235 مليون ريال خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما جاءت 1.130 مليار ومئة وثلاثين مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم"، ومبادرة "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة"، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2019، بلغت 9.474 تسعة مليارات وأربع مئة وأربعة وسبعين مليون ريال.

ولفت إلى أن استدامة دعم المواطنين عنصر رئيسي في الخطط الاستراتيجية التي انتهجها الصندوق منذ إعلان التحول؛ مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي "التمويل المدعوم" بلغ نحو 1.831 مليار ريال حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي؛ فيما تم إيداع 7.643 مليارات ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.

وقال "ابن ماضي": الصندوق إذ يعلن إيداع الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم؛ ليؤكد التزامه بدعم المواطنين للحصول على السكن المناسب، وتمكينهم من الاستفادة من جميع البرامج والمبادرات التي توفّر لهم عدة خيارات متنوعة من الحلول التمويلية والسكنية.

وأكد اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين، وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج؛ بما يتلاءم مع حاجة المواطن؛ مشددًا على استمرارية البرامج والمبادرات المعلن عنها.

وأوضح أن مبادرة دعم المدنيين في القطاعيْن العام والخاص ممن أتم خمسين عامًا تم تمديدها حتى نهاية شهر مارس 2020، كما أطلق "سكني" مبادرة دعم تجديد المساكن التي تُمكّن المواطنين المسجلين بقوائم الوزارة والصندوق ممن لا تزيد أعمارهم على 50 عامًا، من الحصول على جزء من دعمه مقدمًا، عند شراء وحدة سكنية جاهزة تجاوز عمرها 15 سنة.

يُذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية تعمل طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى 30 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري ومركز العناية بالمستفيد 199088؛ جميعها مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.

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