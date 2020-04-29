ضمك يخفض رواتب اللاعبين والجهاز الفني 50 %

قدمت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع شكرها إلى الجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين على موافقتهم لقرار الإدارة المتمثل بخصم 50 ٪ من رواتبهم طيلة فترة التوقف الحالية.

وكانت رابطة دوري المحترفين والأندية قد اتفقت على الـبدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة50 %، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم بسبب جائحة "كورونا".