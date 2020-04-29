ضمك يخفض رواتب اللاعبين والجهاز الفني 50 %

قدمت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع شكرها إلى الجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين على موافقتهم لقرار الإدارة المتمثل بخصم 50 ٪ من رواتبهم طيلة فترة التوقف الحالية.
وكانت رابطة دوري المحترفين والأندية قد اتفقت على الـبدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة50 %، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم بسبب جائحة "كورونا".
قدمت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع شكرها إلى الجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين على موافقتهم لقرار الإدارة المتمثل بخصم 50 ٪ من رواتبهم طيلة فترة التوقف الحالية.
وكانت رابطة دوري المحترفين والأندية قد اتفقت على الـبدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة50 %، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم بسبب جائحة "كورونا".
قدمت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع شكرها إلى الجهاز الفني والإداري واللاعبين وجميع العاملين على موافقتهم لقرار الإدارة المتمثل بخصم 50 ٪ من رواتبهم طيلة فترة التوقف الحالية.
وكانت رابطة دوري المحترفين والأندية قد اتفقت على الـبدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة50 %، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم بسبب جائحة "كورونا".