"قتل رجلَيْن أمس".. شاهد ما فعله دب مرعب بقائدي السيارات

كانت الشاحنة تدهسه فيخرج أكثر عنادًا

"هذا الدب الضخم قتل رجلَيْن أمس"، كان هذا ما أصاب سائق السيارة وصاحبه بالرعب، بينما كان الدب يجري ناحية سيارتهما. كان الوحش العنيد مصممًا على مهاجمتهما، وفجأة حدث شيء آخر، قلب المشهد على أحد الطرق في غابة هندية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل"، وقع الحادث على طريق يقطع غابة بمدينة أمبيكابور شرقي الهند.

ويبدأ الفيديو الذي التقطته كاميرا السيارة الدب البني الضخم وهو يجري نحو السيارة، بينما يتراجع السائق الذي أُصيب بالرعب، وتستمر المطاردة والتراجع على الطريق، حتى تأتي لحظة يقترب فيها الدب من السيارة، لكن ظهور شاحنة على الطريق يغيّر انتباه الدب؛ ففي اللحظات التالية يطارد الدب العنيد الشاحنة على طول الطريق.

وهنا يصرخ أحد الرجلَيْن في السيارة: "يا إلهي، انظر إليه، إنه يحاول الصعود إلى الشاحنة مرة بعد أخرى". وبعدها بقليل يتحرك الدب إلى جانب السيارة، ويحاول الاختباء تحت العجلة. كان الدب بالفعل يدخل تحت العجلات، ويبدو أن الشاحنة قد دهسته أكثر من مرة، وكان يخرج من تحت العجلات، ويبتعد، ثم يعود. كان شديد العناد.

وتقول الصحيفة: بينما تجري الدراما أمام الرجلَيْن يبدآن في الحديث عن الحادثة المرعبة التي وقعت يوم 30 أكتوبر، أي قبل يوم واحد فقط. يقول أحدهما: "كان هناك دب يتجول في الغابة في الأيام القليلة الماضية، وقد قتل رجلَيْن أمس، كانا يقطعان الخشب من شجرة جافة عندما هاجمهما الدب، وقد سقطا في حفرة، وهبط الدب خلفهما فقتلهما".

وفي نهاية مقطع الفيديو توقفت الشاحنة على الطريق. ويبدو أن الدب فقد الاهتمام، وقرر الابتعاد.

وتقول الصحيفة: رغم هذه المطاردة المرعبة لم يُصَب أحدٌ بأذى.

وحسب الصحيفة، فإن منطقة هيم وطن الدببة الكسلانة. يقول الخبراء إن الصدام بين البشر والدببة عرضي، وغير معتاد، لكن تكررت الحوادث بسبب تزايد زحف البشر على الغابة.