النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البروفيسور "طارق جمال" يوثق مسيرته بالكلمة والصورة في كتابه "محطات في حياتي"

اشتمل على جزأين تناول عبر فصولهما طفولته وشبابه والمراحل التعليمية

صدر لاستشاري الأنف والأذن والحنجرة البروفيسور طارق صالح جمال الجزء الأول والثاني من كتابه "محطات في حياتي"، حيث تناول عبر فصولهما وصفحاتهما مسيرة طفولته وشبابه والمراحل التعليمية والاجتماعية والمناسبات والنجاحات التي حققها واهتمام والديه منذ مراحل دراسته وإلى أن أصبح طبيباً وأكاديمياً بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، موثقاً كل لحظات حياته بالكلمة والصورة.

وتفصيلاً، تطرق المكي طارق جمال، الذي يعتبر أحد أعيان ووجهاء مكة المكرمة وأطباء الرعيل الأول، لدور والده الشيخ صالح جمال "رحمه الله " الكبير في حياته وأشقائه، وحلمهما في دراسة الطب، وهو ما تحقق بعد رحلة شاقة وطويلة ابتدأت من مدارس مكة المكرمة ثم الابتعاث إلى مصر وبريطانيا وإيرلندا.

وتناول البروفيسور طارق في كتابه الذي تضمن في الجزء الأول 511 صفحة وفي الجزء الثاني 1020 صفحة، جوانب مسيرته منذ مرحلة الطفولة والشباب إلى المرحلة الأكاديمية التي بدأت بمراحل كان أولها معيداً بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة في جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، حيث لم يوجد وقتها كلية طب بالمملكة، وتدرجه حتى أصبح أستاذاً بها وتقلده العديد من المناصب منها رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب لمدة 9 سنوات على 3 فترات متفرقة، رئيس الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة وهو أحد مؤسسيها، رئيس المجلس العلمي لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية لفترتين، وآخرها رئيس مجلس إدارة جمعية البر بمكة المكرمة لفترتين، كما ترأس العديد من اللجان في الجامعة والهيئة السعودية وجهات خاصة وحكومية في مكة وجدة والرياض.

ولم يغفل البروفيسور طارق في كتابه جوانب رحلاته الاجتماعية والصيفية مع زملاء المهنة والأصدقاء وأسرته الكريمة، سواء كانت تلك المحطات في المملكة أو خارجها، إذ تم سرد القصص الجميلة بالكلمة وذكريات الصور بأسلوب شيق وممتع، تعيد في الذاكرة أجمل لحظات العمر التي لا تنسى وتظل خالدة في ذاكرة الإنسان مهما طال الزمن.

ومن المحطات الجميلة التي استعرضها الكتاب دور الإعلام والصحافة في حياة البروفيسور طارق جمال، فرغم انشغاله في العيادة مع مرضاه وفي الجامعة مع طلبته حرص على تخصيص جزء من وقته الثمين في كتابة المقالات وتأليف الكتب والمجلات والنشرات العلمية والمشاركة مع الصحف السعودية، إيماناً منه بالدور الإنساني والإعلامي في خدمة المجتمع.

ويوثق البروفيسور طارق جمال في ختام كتابه سيرته التعليمية والعلمية وجميع المناصب التي تقلدها في حياته، والندوات الطبية التي شارك فيها، بالإضافة إلى العضويات التي انتسب إليها، بجانب أبحاثه العلمية التي أجراها وتلك التي أسهمت في ترقياته العلمية، والشهادات والجوائز العلمية التي تلقاها في حياته.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
البروفيسور "طارق جمال" يوثق مسيرته بالكلمة والصورة في كتابه "محطات في حياتي"
سبق

صدر لاستشاري الأنف والأذن والحنجرة البروفيسور طارق صالح جمال الجزء الأول والثاني من كتابه "محطات في حياتي"، حيث تناول عبر فصولهما وصفحاتهما مسيرة طفولته وشبابه والمراحل التعليمية والاجتماعية والمناسبات والنجاحات التي حققها واهتمام والديه منذ مراحل دراسته وإلى أن أصبح طبيباً وأكاديمياً بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، موثقاً كل لحظات حياته بالكلمة والصورة.

وتفصيلاً، تطرق المكي طارق جمال، الذي يعتبر أحد أعيان ووجهاء مكة المكرمة وأطباء الرعيل الأول، لدور والده الشيخ صالح جمال "رحمه الله " الكبير في حياته وأشقائه، وحلمهما في دراسة الطب، وهو ما تحقق بعد رحلة شاقة وطويلة ابتدأت من مدارس مكة المكرمة ثم الابتعاث إلى مصر وبريطانيا وإيرلندا.

وتناول البروفيسور طارق في كتابه الذي تضمن في الجزء الأول 511 صفحة وفي الجزء الثاني 1020 صفحة، جوانب مسيرته منذ مرحلة الطفولة والشباب إلى المرحلة الأكاديمية التي بدأت بمراحل كان أولها معيداً بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة في جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، حيث لم يوجد وقتها كلية طب بالمملكة، وتدرجه حتى أصبح أستاذاً بها وتقلده العديد من المناصب منها رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب لمدة 9 سنوات على 3 فترات متفرقة، رئيس الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة وهو أحد مؤسسيها، رئيس المجلس العلمي لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية لفترتين، وآخرها رئيس مجلس إدارة جمعية البر بمكة المكرمة لفترتين، كما ترأس العديد من اللجان في الجامعة والهيئة السعودية وجهات خاصة وحكومية في مكة وجدة والرياض.

ولم يغفل البروفيسور طارق في كتابه جوانب رحلاته الاجتماعية والصيفية مع زملاء المهنة والأصدقاء وأسرته الكريمة، سواء كانت تلك المحطات في المملكة أو خارجها، إذ تم سرد القصص الجميلة بالكلمة وذكريات الصور بأسلوب شيق وممتع، تعيد في الذاكرة أجمل لحظات العمر التي لا تنسى وتظل خالدة في ذاكرة الإنسان مهما طال الزمن.

ومن المحطات الجميلة التي استعرضها الكتاب دور الإعلام والصحافة في حياة البروفيسور طارق جمال، فرغم انشغاله في العيادة مع مرضاه وفي الجامعة مع طلبته حرص على تخصيص جزء من وقته الثمين في كتابة المقالات وتأليف الكتب والمجلات والنشرات العلمية والمشاركة مع الصحف السعودية، إيماناً منه بالدور الإنساني والإعلامي في خدمة المجتمع.

ويوثق البروفيسور طارق جمال في ختام كتابه سيرته التعليمية والعلمية وجميع المناصب التي تقلدها في حياته، والندوات الطبية التي شارك فيها، بالإضافة إلى العضويات التي انتسب إليها، بجانب أبحاثه العلمية التي أجراها وتلك التي أسهمت في ترقياته العلمية، والشهادات والجوائز العلمية التي تلقاها في حياته.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
10:46 PM

البروفيسور "طارق جمال" يوثق مسيرته بالكلمة والصورة في كتابه "محطات في حياتي"

اشتمل على جزأين تناول عبر فصولهما طفولته وشبابه والمراحل التعليمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
307

صدر لاستشاري الأنف والأذن والحنجرة البروفيسور طارق صالح جمال الجزء الأول والثاني من كتابه "محطات في حياتي"، حيث تناول عبر فصولهما وصفحاتهما مسيرة طفولته وشبابه والمراحل التعليمية والاجتماعية والمناسبات والنجاحات التي حققها واهتمام والديه منذ مراحل دراسته وإلى أن أصبح طبيباً وأكاديمياً بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، موثقاً كل لحظات حياته بالكلمة والصورة.

وتفصيلاً، تطرق المكي طارق جمال، الذي يعتبر أحد أعيان ووجهاء مكة المكرمة وأطباء الرعيل الأول، لدور والده الشيخ صالح جمال "رحمه الله " الكبير في حياته وأشقائه، وحلمهما في دراسة الطب، وهو ما تحقق بعد رحلة شاقة وطويلة ابتدأت من مدارس مكة المكرمة ثم الابتعاث إلى مصر وبريطانيا وإيرلندا.

وتناول البروفيسور طارق في كتابه الذي تضمن في الجزء الأول 511 صفحة وفي الجزء الثاني 1020 صفحة، جوانب مسيرته منذ مرحلة الطفولة والشباب إلى المرحلة الأكاديمية التي بدأت بمراحل كان أولها معيداً بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة في جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، حيث لم يوجد وقتها كلية طب بالمملكة، وتدرجه حتى أصبح أستاذاً بها وتقلده العديد من المناصب منها رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب لمدة 9 سنوات على 3 فترات متفرقة، رئيس الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة وهو أحد مؤسسيها، رئيس المجلس العلمي لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية لفترتين، وآخرها رئيس مجلس إدارة جمعية البر بمكة المكرمة لفترتين، كما ترأس العديد من اللجان في الجامعة والهيئة السعودية وجهات خاصة وحكومية في مكة وجدة والرياض.

ولم يغفل البروفيسور طارق في كتابه جوانب رحلاته الاجتماعية والصيفية مع زملاء المهنة والأصدقاء وأسرته الكريمة، سواء كانت تلك المحطات في المملكة أو خارجها، إذ تم سرد القصص الجميلة بالكلمة وذكريات الصور بأسلوب شيق وممتع، تعيد في الذاكرة أجمل لحظات العمر التي لا تنسى وتظل خالدة في ذاكرة الإنسان مهما طال الزمن.

ومن المحطات الجميلة التي استعرضها الكتاب دور الإعلام والصحافة في حياة البروفيسور طارق جمال، فرغم انشغاله في العيادة مع مرضاه وفي الجامعة مع طلبته حرص على تخصيص جزء من وقته الثمين في كتابة المقالات وتأليف الكتب والمجلات والنشرات العلمية والمشاركة مع الصحف السعودية، إيماناً منه بالدور الإنساني والإعلامي في خدمة المجتمع.

ويوثق البروفيسور طارق جمال في ختام كتابه سيرته التعليمية والعلمية وجميع المناصب التي تقلدها في حياته، والندوات الطبية التي شارك فيها، بالإضافة إلى العضويات التي انتسب إليها، بجانب أبحاثه العلمية التي أجراها وتلك التي أسهمت في ترقياته العلمية، والشهادات والجوائز العلمية التي تلقاها في حياته.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,336
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,842
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,534

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة