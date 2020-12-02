إعلان نتائج التحكيم المبدئي في "جل المجاهيم" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ستعرض المشاركات المتأهلة الجمعة المقبلة

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الأربعاء، أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لفئة "الجل" عن لون "المجاهيم"، حيث سجل في المنافسة ٤٥، شارك منهم ٣١، فيما خرج من المنافسة ٢٢ مشاركة بعد التحكيم الأولي، واستبعد مشارك واحد بسبب التهجين.

ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور يوم الجمعة المقبل ٤ ديسمبر الجاري، حيث يقضي المتن المشارك نحو48 ساعة ليخضع للفحص البيطري، ثم فحص العبث.

وشملت قائمة المتأهلين ٨ من مواطني دول الخليج، أحدهم مشارك بـ٣ متون، ومواطن سعودي واحد، إضافة إلى شركة قابضة.

وجاءت أسماء المتأهلين على النحو التالي: حريزان حمد محمد المنهالي، وشركة هام القابضة، وصالح سالم صالح العامري، وظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي، وفرج هادي فرج المري، ومبخوت عبدالله ناجي المنهالي، ومحمد زايد خلفان المنصوري، وتأهل محمد صالح مجرن المري بثلاث مشاركات، فيما تم استبعاد مشاركة فرحان محمد نادر الدوسري بسبب التهجين.