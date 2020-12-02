النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

إعلان نتائج التحكيم المبدئي في "جل المجاهيم" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ستعرض المشاركات المتأهلة الجمعة المقبلة

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الأربعاء، أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لفئة "الجل" عن لون "المجاهيم"، حيث سجل في المنافسة ٤٥، شارك منهم ٣١، فيما خرج من المنافسة ٢٢ مشاركة بعد التحكيم الأولي، واستبعد مشارك واحد بسبب التهجين.

ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور يوم الجمعة المقبل ٤ ديسمبر الجاري، حيث يقضي المتن المشارك نحو48 ساعة ليخضع للفحص البيطري، ثم فحص العبث.

وشملت قائمة المتأهلين ٨ من مواطني دول الخليج، أحدهم مشارك بـ٣ متون، ومواطن سعودي واحد، إضافة إلى شركة قابضة.

وجاءت أسماء المتأهلين على النحو التالي: حريزان حمد محمد المنهالي، وشركة هام القابضة، وصالح سالم صالح العامري، وظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي، وفرج هادي فرج المري، ومبخوت عبدالله ناجي المنهالي، ومحمد زايد خلفان المنصوري، وتأهل محمد صالح مجرن المري بثلاث مشاركات، فيما تم استبعاد مشاركة فرحان محمد نادر الدوسري بسبب التهجين.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلان نتائج التحكيم المبدئي في "جل المجاهيم" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الأربعاء، أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لفئة "الجل" عن لون "المجاهيم"، حيث سجل في المنافسة ٤٥، شارك منهم ٣١، فيما خرج من المنافسة ٢٢ مشاركة بعد التحكيم الأولي، واستبعد مشارك واحد بسبب التهجين.

ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور يوم الجمعة المقبل ٤ ديسمبر الجاري، حيث يقضي المتن المشارك نحو48 ساعة ليخضع للفحص البيطري، ثم فحص العبث.

وشملت قائمة المتأهلين ٨ من مواطني دول الخليج، أحدهم مشارك بـ٣ متون، ومواطن سعودي واحد، إضافة إلى شركة قابضة.

وجاءت أسماء المتأهلين على النحو التالي: حريزان حمد محمد المنهالي، وشركة هام القابضة، وصالح سالم صالح العامري، وظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي، وفرج هادي فرج المري، ومبخوت عبدالله ناجي المنهالي، ومحمد زايد خلفان المنصوري، وتأهل محمد صالح مجرن المري بثلاث مشاركات، فيما تم استبعاد مشاركة فرحان محمد نادر الدوسري بسبب التهجين.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
06:13 PM

إعلان نتائج التحكيم المبدئي في "جل المجاهيم" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ستعرض المشاركات المتأهلة الجمعة المقبلة

A A A
نافل السبيعي - الرياض
1
798

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الأربعاء، أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لفئة "الجل" عن لون "المجاهيم"، حيث سجل في المنافسة ٤٥، شارك منهم ٣١، فيما خرج من المنافسة ٢٢ مشاركة بعد التحكيم الأولي، واستبعد مشارك واحد بسبب التهجين.

ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور يوم الجمعة المقبل ٤ ديسمبر الجاري، حيث يقضي المتن المشارك نحو48 ساعة ليخضع للفحص البيطري، ثم فحص العبث.

وشملت قائمة المتأهلين ٨ من مواطني دول الخليج، أحدهم مشارك بـ٣ متون، ومواطن سعودي واحد، إضافة إلى شركة قابضة.

وجاءت أسماء المتأهلين على النحو التالي: حريزان حمد محمد المنهالي، وشركة هام القابضة، وصالح سالم صالح العامري، وظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي، وفرج هادي فرج المري، ومبخوت عبدالله ناجي المنهالي، ومحمد زايد خلفان المنصوري، وتأهل محمد صالح مجرن المري بثلاث مشاركات، فيما تم استبعاد مشاركة فرحان محمد نادر الدوسري بسبب التهجين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,277
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة