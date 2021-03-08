مصر تدين بأشد العبارات استهداف المنشآت الحيوية بالسعودية
أكدت دعمها للمملكة وما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية
أعربت مصر بأشد العبارات عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بطائرة مسيّرة دون طيار وصاروخ باليستي قادمَين من جهة البحر، وتم اعتراضهما والتصدي لهما بنجاح.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس دعمها الكامل للمملكة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة.
مصر تدين بأشد العبارات استهداف المنشآت الحيوية بالسعودية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-08
أعربت مصر بأشد العبارات عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بطائرة مسيّرة دون طيار وصاروخ باليستي قادمَين من جهة البحر، وتم اعتراضهما والتصدي لهما بنجاح.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس دعمها الكامل للمملكة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة.
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:38 AM
اخر تعديل
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:05 AM
مصر تدين بأشد العبارات استهداف المنشآت الحيوية بالسعودية
أكدت دعمها للمملكة وما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية
أعربت مصر بأشد العبارات عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بطائرة مسيّرة دون طيار وصاروخ باليستي قادمَين من جهة البحر، وتم اعتراضهما والتصدي لهما بنجاح.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس دعمها الكامل للمملكة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة.