هل يتم تأجيل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؟.. الأرصاد توضح

في حالة وجود ظواهر جوية محتملة تستدعي ذلك

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تفاصيل تصريح المتحدث باسم الهيئة حول قرار تأجيل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وقالت الهيئة: وفقاً لما أوضحه الناطق الرسمي في المقابلة فإن قرار التأجيل معني بوزارة الرياضة في حالة وجود ظواهر جوية محتملة تستدعي ذلك، ولم يذكر أن هناك تأجيلًا محتملًا.