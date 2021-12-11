النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكلية الجامعية بالقنفذة تختتم مبادرة "هذا طموحي"

تضمنت جوانب وطنية وأكاديمية وشخصية واجتماعية

اختتمت الكلية الجامعية بمحافظة القنفذة ممثلة في قسم اللغة العربية، مبادرة "هذا طموحي" التي نُفذت خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443هـ.

وأوضح المشرف على المبادرة الدكتور محمد بن ردة العُمري، أنها أتت انطلاقًا من رسالة جامعة أم القرى وأهداف قسم اللغة العربية ودور عضو هيئة التدريس بما يتلاءم مع الأنشطة المصاحبة للمقررات الدراسية التي تحقق أهدافها التدريسية والأكاديمية، وما يتصل بها من أبعاد وطنية ومجتمعية وثقافية وفكرية، مؤكدًا قيامها على المهارات اللغوية والاتصالية والمفاهيم العامة التي شملت الوطنية والاجتماعية والفكرية لغرسها في الطالبات، بما يحقق عدة أهداف علمية وتربوية.

وأضاف العُمري أن المبادرة تضمنت المسارات الأربعة التالية: المسار الوطني؛ حيث تناول طموح الوطن وأهدافه البناءة بما فيها رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء الوطن اقتصاديًّا واجتماعيًّا ليتضمن هذا المسار عدة فقرات؛ منها تعريف بالطموح الوطني وما تتطلع إليه رؤية المملكة على كل الأصعدة، والمسار الثاني الأكاديمي؛ حيث عُرضت الكوادر الأكاديمية والمجتمعية ليتناول المسار عدة فقرات؛ منها عرض تعريفي بالمسار الأكاديمي، تلته فقرة توضح مراحل تطور التعليم في المملكة ونماذج لكوادر أكاديمية طموحة، أما المسار الثالث فكان حول الطموح الشخصي؛ حيث تضمن عرضًا لشخصيات كانت إنجازاتها مشهودة، مستعرضًا ما واجهته من صعاب في تحقيق طموحاتها وأهدافها، في حين كان المسار الرابع حول الطموح الاجتماعي؛ ليتضمن دور الأسرة في صناعة طموحات أبنائها وصقل شخصياتهم ومواهبهم، والسير بهم نحو طموحاتهم وتحقيق أهدافهم وجعلهم أعضاء فاعلين في الجوانب التطوعية المجتمعية.

وأشاد بالتفاعل الذي حظيت به المبادرة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات وأسرهم، مقدمًا شكره لعميد الكلية الجامعية في القنفذة الدكتور حسين بن ضيف الله المالكي، ووكيلة الكلية الدكتورة العنود الدعيس على ما حظيت به المبادرة من دعم كبير من قبلهما، كما شكر رئيس قسم اللغة العربية في الكلية الدكتور جابر بن محمد الأحمري، ووكيلته الدكتورة نوير باجابر على المتابعة الدائمة لسير فعاليات المبادرة، مشيدًا بالتفاعل الكبير مع المبادرة من قبل الجهات المساندة لها والمتمثلة في عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، متطلعًا لأن تؤتي تلك الجهود ثمارها في تعميم المبادرة على مستوى جامعة أم القرى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الكلية الجامعية بالقنفذة تختتم مبادرة "هذا طموحي"
سبق

اختتمت الكلية الجامعية بمحافظة القنفذة ممثلة في قسم اللغة العربية، مبادرة "هذا طموحي" التي نُفذت خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443هـ.

وأوضح المشرف على المبادرة الدكتور محمد بن ردة العُمري، أنها أتت انطلاقًا من رسالة جامعة أم القرى وأهداف قسم اللغة العربية ودور عضو هيئة التدريس بما يتلاءم مع الأنشطة المصاحبة للمقررات الدراسية التي تحقق أهدافها التدريسية والأكاديمية، وما يتصل بها من أبعاد وطنية ومجتمعية وثقافية وفكرية، مؤكدًا قيامها على المهارات اللغوية والاتصالية والمفاهيم العامة التي شملت الوطنية والاجتماعية والفكرية لغرسها في الطالبات، بما يحقق عدة أهداف علمية وتربوية.

وأضاف العُمري أن المبادرة تضمنت المسارات الأربعة التالية: المسار الوطني؛ حيث تناول طموح الوطن وأهدافه البناءة بما فيها رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء الوطن اقتصاديًّا واجتماعيًّا ليتضمن هذا المسار عدة فقرات؛ منها تعريف بالطموح الوطني وما تتطلع إليه رؤية المملكة على كل الأصعدة، والمسار الثاني الأكاديمي؛ حيث عُرضت الكوادر الأكاديمية والمجتمعية ليتناول المسار عدة فقرات؛ منها عرض تعريفي بالمسار الأكاديمي، تلته فقرة توضح مراحل تطور التعليم في المملكة ونماذج لكوادر أكاديمية طموحة، أما المسار الثالث فكان حول الطموح الشخصي؛ حيث تضمن عرضًا لشخصيات كانت إنجازاتها مشهودة، مستعرضًا ما واجهته من صعاب في تحقيق طموحاتها وأهدافها، في حين كان المسار الرابع حول الطموح الاجتماعي؛ ليتضمن دور الأسرة في صناعة طموحات أبنائها وصقل شخصياتهم ومواهبهم، والسير بهم نحو طموحاتهم وتحقيق أهدافهم وجعلهم أعضاء فاعلين في الجوانب التطوعية المجتمعية.

وأشاد بالتفاعل الذي حظيت به المبادرة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات وأسرهم، مقدمًا شكره لعميد الكلية الجامعية في القنفذة الدكتور حسين بن ضيف الله المالكي، ووكيلة الكلية الدكتورة العنود الدعيس على ما حظيت به المبادرة من دعم كبير من قبلهما، كما شكر رئيس قسم اللغة العربية في الكلية الدكتور جابر بن محمد الأحمري، ووكيلته الدكتورة نوير باجابر على المتابعة الدائمة لسير فعاليات المبادرة، مشيدًا بالتفاعل الكبير مع المبادرة من قبل الجهات المساندة لها والمتمثلة في عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، متطلعًا لأن تؤتي تلك الجهود ثمارها في تعميم المبادرة على مستوى جامعة أم القرى.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
01:56 PM

الكلية الجامعية بالقنفذة تختتم مبادرة "هذا طموحي"

تضمنت جوانب وطنية وأكاديمية وشخصية واجتماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
19

اختتمت الكلية الجامعية بمحافظة القنفذة ممثلة في قسم اللغة العربية، مبادرة "هذا طموحي" التي نُفذت خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443هـ.

وأوضح المشرف على المبادرة الدكتور محمد بن ردة العُمري، أنها أتت انطلاقًا من رسالة جامعة أم القرى وأهداف قسم اللغة العربية ودور عضو هيئة التدريس بما يتلاءم مع الأنشطة المصاحبة للمقررات الدراسية التي تحقق أهدافها التدريسية والأكاديمية، وما يتصل بها من أبعاد وطنية ومجتمعية وثقافية وفكرية، مؤكدًا قيامها على المهارات اللغوية والاتصالية والمفاهيم العامة التي شملت الوطنية والاجتماعية والفكرية لغرسها في الطالبات، بما يحقق عدة أهداف علمية وتربوية.

وأضاف العُمري أن المبادرة تضمنت المسارات الأربعة التالية: المسار الوطني؛ حيث تناول طموح الوطن وأهدافه البناءة بما فيها رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء الوطن اقتصاديًّا واجتماعيًّا ليتضمن هذا المسار عدة فقرات؛ منها تعريف بالطموح الوطني وما تتطلع إليه رؤية المملكة على كل الأصعدة، والمسار الثاني الأكاديمي؛ حيث عُرضت الكوادر الأكاديمية والمجتمعية ليتناول المسار عدة فقرات؛ منها عرض تعريفي بالمسار الأكاديمي، تلته فقرة توضح مراحل تطور التعليم في المملكة ونماذج لكوادر أكاديمية طموحة، أما المسار الثالث فكان حول الطموح الشخصي؛ حيث تضمن عرضًا لشخصيات كانت إنجازاتها مشهودة، مستعرضًا ما واجهته من صعاب في تحقيق طموحاتها وأهدافها، في حين كان المسار الرابع حول الطموح الاجتماعي؛ ليتضمن دور الأسرة في صناعة طموحات أبنائها وصقل شخصياتهم ومواهبهم، والسير بهم نحو طموحاتهم وتحقيق أهدافهم وجعلهم أعضاء فاعلين في الجوانب التطوعية المجتمعية.

وأشاد بالتفاعل الذي حظيت به المبادرة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات وأسرهم، مقدمًا شكره لعميد الكلية الجامعية في القنفذة الدكتور حسين بن ضيف الله المالكي، ووكيلة الكلية الدكتورة العنود الدعيس على ما حظيت به المبادرة من دعم كبير من قبلهما، كما شكر رئيس قسم اللغة العربية في الكلية الدكتور جابر بن محمد الأحمري، ووكيلته الدكتورة نوير باجابر على المتابعة الدائمة لسير فعاليات المبادرة، مشيدًا بالتفاعل الكبير مع المبادرة من قبل الجهات المساندة لها والمتمثلة في عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، متطلعًا لأن تؤتي تلك الجهود ثمارها في تعميم المبادرة على مستوى جامعة أم القرى.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,410
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,654
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,434
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,386

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة