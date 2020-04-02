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المياه الآسنة تواصل نشر سمومها وروائحها بأكبر شوارع مخططات الشرائع

استمرت لسنوات وإيصال الخدمة يحتاج إلى طلب.. و"سبق" وثقت صورًا للشارع

تتدفق آلاف اللترات من المياه الآسنة بشكل شبه يومي مسببة تشوهًا بصريًا حادًا وتنشر روائحها الكريهة في أكبر شوارع مخططات الشرائع شارع عمر قاضي والمعروف بشارع 64.

"سبق" وثقت صورًا للشارع والآلاف من المياه المتدفقة من بيارات خاصة تتبع لإدارات حكومية يرتادها مراجعون كثر في أوقات الدوام الصباحي.

لم يتوقف طفح المياه الآسنة على مساحة محدودة بل تجاوز شارع الخدمة وصولاً لمئات الأمتار ودخولاً للخط السريع مسببًا ربكة في حركة السير بسبب تجنب قائدي المركبات السير في المياه الآسنة وما تسببه من روائح كريهة وأضرت بالطبقة الأسفلتية وزاحمت المراجعين في إيجاد مواقف لمركباتهم.

وناشد مستخدمو الطريق الجهات ذات العلاقة بإيجاد حل سريع لهذه الظاهرة والتي استمرت لعدة سنوات وتناولتها "سبق" بعددٍ من التقارير.

كما علمت "سبق" أن الطفح يتبع لعددٍ من البيارات الخاصة والتي لا يوجد لديها اشتراك لإيصال خدمة الصرف الصحي على الرغم من وجود شبكة الصرف الصحي جاهزة لجميع المباني الموجودة على الشارع وتبقى فقط تقديم طلب إيصال الخدمة لإنهاء معاناة استمرت لعدة سنوات.

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المياه الآسنة تواصل نشر سمومها وروائحها بأكبر شوارع مخططات الشرائع
سبق

تتدفق آلاف اللترات من المياه الآسنة بشكل شبه يومي مسببة تشوهًا بصريًا حادًا وتنشر روائحها الكريهة في أكبر شوارع مخططات الشرائع شارع عمر قاضي والمعروف بشارع 64.

"سبق" وثقت صورًا للشارع والآلاف من المياه المتدفقة من بيارات خاصة تتبع لإدارات حكومية يرتادها مراجعون كثر في أوقات الدوام الصباحي.

لم يتوقف طفح المياه الآسنة على مساحة محدودة بل تجاوز شارع الخدمة وصولاً لمئات الأمتار ودخولاً للخط السريع مسببًا ربكة في حركة السير بسبب تجنب قائدي المركبات السير في المياه الآسنة وما تسببه من روائح كريهة وأضرت بالطبقة الأسفلتية وزاحمت المراجعين في إيجاد مواقف لمركباتهم.

وناشد مستخدمو الطريق الجهات ذات العلاقة بإيجاد حل سريع لهذه الظاهرة والتي استمرت لعدة سنوات وتناولتها "سبق" بعددٍ من التقارير.

كما علمت "سبق" أن الطفح يتبع لعددٍ من البيارات الخاصة والتي لا يوجد لديها اشتراك لإيصال خدمة الصرف الصحي على الرغم من وجود شبكة الصرف الصحي جاهزة لجميع المباني الموجودة على الشارع وتبقى فقط تقديم طلب إيصال الخدمة لإنهاء معاناة استمرت لعدة سنوات.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:38 AM

المياه الآسنة تواصل نشر سمومها وروائحها بأكبر شوارع مخططات الشرائع

استمرت لسنوات وإيصال الخدمة يحتاج إلى طلب.. و"سبق" وثقت صورًا للشارع

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
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تتدفق آلاف اللترات من المياه الآسنة بشكل شبه يومي مسببة تشوهًا بصريًا حادًا وتنشر روائحها الكريهة في أكبر شوارع مخططات الشرائع شارع عمر قاضي والمعروف بشارع 64.

"سبق" وثقت صورًا للشارع والآلاف من المياه المتدفقة من بيارات خاصة تتبع لإدارات حكومية يرتادها مراجعون كثر في أوقات الدوام الصباحي.

لم يتوقف طفح المياه الآسنة على مساحة محدودة بل تجاوز شارع الخدمة وصولاً لمئات الأمتار ودخولاً للخط السريع مسببًا ربكة في حركة السير بسبب تجنب قائدي المركبات السير في المياه الآسنة وما تسببه من روائح كريهة وأضرت بالطبقة الأسفلتية وزاحمت المراجعين في إيجاد مواقف لمركباتهم.

وناشد مستخدمو الطريق الجهات ذات العلاقة بإيجاد حل سريع لهذه الظاهرة والتي استمرت لعدة سنوات وتناولتها "سبق" بعددٍ من التقارير.

كما علمت "سبق" أن الطفح يتبع لعددٍ من البيارات الخاصة والتي لا يوجد لديها اشتراك لإيصال خدمة الصرف الصحي على الرغم من وجود شبكة الصرف الصحي جاهزة لجميع المباني الموجودة على الشارع وتبقى فقط تقديم طلب إيصال الخدمة لإنهاء معاناة استمرت لعدة سنوات.

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