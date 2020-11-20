النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمن تمنح "رخصة المعلمين المهنية"؟ وكيف؟.."التقويم" تكشف التفاصيل

يُدشن نظام الإصدار أول ديسمبر المقبل.. والأنواع "ممارس- متقـدم- خبيـر"

أكدت هيئة تقويم التعليم، من خلال الأسئلة المتكررة، أن الرخصة المهنية للمعلمين ستمنح للمجتازين في اختبار الكفايات من عام 1435هـ فما بعده، موضحة أنه يتطلب من المعلمين قبل هذا التاريخ دخول الاختبار للحصول عليها في كلا الاختبارين العام والتخصصي.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أعلنت اليوم مواعيد الاختبارات وإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، موضحة المعايير والضوابط المتعلقة بها.
وذكرت أن الحصول على الرخصة مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، ويتكون الاختبار من قسمين: الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي.

وأكدت أن الرخصة بكافة أنواعها "ممارس- متقدم- خبير" ستصدر للمعلمين والمعلمات الحاصلين على الشهادة الجامعية بكالوريوس فما فوق، وممن هم على رأس العمل، أو من الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات.


كما سيتم إصدار رخصة "معلم" للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة ممن يحملون مؤهلاً دون الجامعي.

وبينت أن نظام إصدار الرخصة سيدشن في أول ديسمبر المقبل، وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 6 ديسمبر، أما المعلمون والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل، أو دخول اختبارات الكفايات فسيفتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة في 15 ديسمبر وستكون الفترة الأولى لاختبار الرخصة والمتعلق بالاختبار التخصصي في الفترة من 23 إلى 30 يناير المقبل.
بينما الفترة الثانية للاختبار التربوي العام ستكون من 20 إلى 26 مارس المقبل، وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة في 30 مايو المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لمن تمنح "رخصة المعلمين المهنية"؟ وكيف؟.."التقويم" تكشف التفاصيل
سبق

أكدت هيئة تقويم التعليم، من خلال الأسئلة المتكررة، أن الرخصة المهنية للمعلمين ستمنح للمجتازين في اختبار الكفايات من عام 1435هـ فما بعده، موضحة أنه يتطلب من المعلمين قبل هذا التاريخ دخول الاختبار للحصول عليها في كلا الاختبارين العام والتخصصي.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أعلنت اليوم مواعيد الاختبارات وإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، موضحة المعايير والضوابط المتعلقة بها.
وذكرت أن الحصول على الرخصة مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، ويتكون الاختبار من قسمين: الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي.

وأكدت أن الرخصة بكافة أنواعها "ممارس- متقدم- خبير" ستصدر للمعلمين والمعلمات الحاصلين على الشهادة الجامعية بكالوريوس فما فوق، وممن هم على رأس العمل، أو من الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات.


كما سيتم إصدار رخصة "معلم" للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة ممن يحملون مؤهلاً دون الجامعي.

وبينت أن نظام إصدار الرخصة سيدشن في أول ديسمبر المقبل، وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 6 ديسمبر، أما المعلمون والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل، أو دخول اختبارات الكفايات فسيفتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة في 15 ديسمبر وستكون الفترة الأولى لاختبار الرخصة والمتعلق بالاختبار التخصصي في الفترة من 23 إلى 30 يناير المقبل.
بينما الفترة الثانية للاختبار التربوي العام ستكون من 20 إلى 26 مارس المقبل، وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة في 30 مايو المقبل.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
07:47 PM

لمن تمنح "رخصة المعلمين المهنية"؟ وكيف؟.."التقويم" تكشف التفاصيل

يُدشن نظام الإصدار أول ديسمبر المقبل.. والأنواع "ممارس- متقـدم- خبيـر"

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
1
3,277

أكدت هيئة تقويم التعليم، من خلال الأسئلة المتكررة، أن الرخصة المهنية للمعلمين ستمنح للمجتازين في اختبار الكفايات من عام 1435هـ فما بعده، موضحة أنه يتطلب من المعلمين قبل هذا التاريخ دخول الاختبار للحصول عليها في كلا الاختبارين العام والتخصصي.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أعلنت اليوم مواعيد الاختبارات وإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، موضحة المعايير والضوابط المتعلقة بها.
وذكرت أن الحصول على الرخصة مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، ويتكون الاختبار من قسمين: الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي.

وأكدت أن الرخصة بكافة أنواعها "ممارس- متقدم- خبير" ستصدر للمعلمين والمعلمات الحاصلين على الشهادة الجامعية بكالوريوس فما فوق، وممن هم على رأس العمل، أو من الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات.


كما سيتم إصدار رخصة "معلم" للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة ممن يحملون مؤهلاً دون الجامعي.

وبينت أن نظام إصدار الرخصة سيدشن في أول ديسمبر المقبل، وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 6 ديسمبر، أما المعلمون والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل، أو دخول اختبارات الكفايات فسيفتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة في 15 ديسمبر وستكون الفترة الأولى لاختبار الرخصة والمتعلق بالاختبار التخصصي في الفترة من 23 إلى 30 يناير المقبل.
بينما الفترة الثانية للاختبار التربوي العام ستكون من 20 إلى 26 مارس المقبل، وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة في 30 مايو المقبل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,966
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,138
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,590
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,422

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة