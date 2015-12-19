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عدو البشرية.. 274 مليون إصابة بكورونا و8 مليارات جرعة لقاح عالمياً

جونز هوبكنز: إجمالي الوفيات ارتفع إلى خمسة ملايين و350 ألف حالة وفاة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 274.2 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8.65 مليار جرعة.

ووفق موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن إجمالي الوفيات ارتفع إلى خمسة ملايين و350 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و657 مليون جرعة.

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عدو البشرية.. 274 مليون إصابة بكورونا و8 مليارات جرعة لقاح عالمياً
سبق

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 274.2 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8.65 مليار جرعة.

ووفق موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن إجمالي الوفيات ارتفع إلى خمسة ملايين و350 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و657 مليون جرعة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
09:58 AM

عدو البشرية.. 274 مليون إصابة بكورونا و8 مليارات جرعة لقاح عالمياً

جونز هوبكنز: إجمالي الوفيات ارتفع إلى خمسة ملايين و350 ألف حالة وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 274.2 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8.65 مليار جرعة.

ووفق موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن إجمالي الوفيات ارتفع إلى خمسة ملايين و350 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و657 مليون جرعة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,656
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,839
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,500
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,431

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