عدو البشرية.. 274 مليون إصابة بكورونا و8 مليارات جرعة لقاح عالمياً

جونز هوبكنز: إجمالي الوفيات ارتفع إلى خمسة ملايين و350 ألف حالة وفاة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 274.2 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8.65 مليار جرعة.

ووفق موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن إجمالي الوفيات ارتفع إلى خمسة ملايين و350 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و657 مليون جرعة.