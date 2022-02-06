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مقتل 5 جنود باكستانيين في إطلاق نار من داخل أفغانستان

"حركة طالبان باكستان" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم

أعلن الجيش الباكستاني اليوم، الأحد، مقتل خمسة من جنوده بإطلاق نار من أفغانستان، في هجوم تبنته حركة طالبان الباكستانية، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال جهاز العلاقات العامة التابع للجيش الباكستاني، تعليقًا على الهجوم الذي وقع في منطقة كورمة في إقليم خیبر بختونخوا عند الحدود الأفغانية، إن "باكستان تدين بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية". وقال الجيش الباكستاني إنه رد على إطلاق النار وأحدث خسائر جسيمة.

وأعلنت "حركة طالبان باكستان" لاحقًا مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فيما نفت الحكومة الأفغانية أن يكون إطلاق النار من داخل أراضي أفغانستان، وقال بلال كريمي نائب المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية لوكالة "رويترز": "نؤكد للدول الأخرى خصوصًا جيراننا أنه لن يسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان ضدهم".

وباتت "حركة طالبان باكستان" في موقع أقوى مع عودة طالبان في أفغانستان إلى السلطة، وكثّفت هجماتها منذ انقضت مدة هدنة توصلت إليها مع الحكومة العام الماضي.

وعلى الرغم من أن طالبان الأفغانية منفصلة عن تلك الباكستانية، إلا أن الحركتين تتشاركان الفكر ذاته وتشكّلتا من السكان على طرفي الحدود.

وهذا ثاني هجوم من نوعه في باكستان منذ سيطرة حركة طالبان على كابل في أغسطس الماضي.

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الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل 5 جنود باكستانيين في إطلاق نار من داخل أفغانستان
سبق

أعلن الجيش الباكستاني اليوم، الأحد، مقتل خمسة من جنوده بإطلاق نار من أفغانستان، في هجوم تبنته حركة طالبان الباكستانية، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال جهاز العلاقات العامة التابع للجيش الباكستاني، تعليقًا على الهجوم الذي وقع في منطقة كورمة في إقليم خیبر بختونخوا عند الحدود الأفغانية، إن "باكستان تدين بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية". وقال الجيش الباكستاني إنه رد على إطلاق النار وأحدث خسائر جسيمة.

وأعلنت "حركة طالبان باكستان" لاحقًا مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فيما نفت الحكومة الأفغانية أن يكون إطلاق النار من داخل أراضي أفغانستان، وقال بلال كريمي نائب المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية لوكالة "رويترز": "نؤكد للدول الأخرى خصوصًا جيراننا أنه لن يسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان ضدهم".

وباتت "حركة طالبان باكستان" في موقع أقوى مع عودة طالبان في أفغانستان إلى السلطة، وكثّفت هجماتها منذ انقضت مدة هدنة توصلت إليها مع الحكومة العام الماضي.

وعلى الرغم من أن طالبان الأفغانية منفصلة عن تلك الباكستانية، إلا أن الحركتين تتشاركان الفكر ذاته وتشكّلتا من السكان على طرفي الحدود.

وهذا ثاني هجوم من نوعه في باكستان منذ سيطرة حركة طالبان على كابل في أغسطس الماضي.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
11:47 PM

مقتل 5 جنود باكستانيين في إطلاق نار من داخل أفغانستان

"حركة طالبان باكستان" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش الباكستاني اليوم، الأحد، مقتل خمسة من جنوده بإطلاق نار من أفغانستان، في هجوم تبنته حركة طالبان الباكستانية، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال جهاز العلاقات العامة التابع للجيش الباكستاني، تعليقًا على الهجوم الذي وقع في منطقة كورمة في إقليم خیبر بختونخوا عند الحدود الأفغانية، إن "باكستان تدين بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية". وقال الجيش الباكستاني إنه رد على إطلاق النار وأحدث خسائر جسيمة.

وأعلنت "حركة طالبان باكستان" لاحقًا مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فيما نفت الحكومة الأفغانية أن يكون إطلاق النار من داخل أراضي أفغانستان، وقال بلال كريمي نائب المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية لوكالة "رويترز": "نؤكد للدول الأخرى خصوصًا جيراننا أنه لن يسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان ضدهم".

وباتت "حركة طالبان باكستان" في موقع أقوى مع عودة طالبان في أفغانستان إلى السلطة، وكثّفت هجماتها منذ انقضت مدة هدنة توصلت إليها مع الحكومة العام الماضي.

وعلى الرغم من أن طالبان الأفغانية منفصلة عن تلك الباكستانية، إلا أن الحركتين تتشاركان الفكر ذاته وتشكّلتا من السكان على طرفي الحدود.

وهذا ثاني هجوم من نوعه في باكستان منذ سيطرة حركة طالبان على كابل في أغسطس الماضي.

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