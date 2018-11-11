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تحرير الحديدة.. الجيش اليمني يدخل شارع صنعاء.. والتفافاته تربك الحوثيين

دحر قناصة الميليشيا عن عدد من البنايات السكنية قرب حي 7 يوليو

أكد ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة العقيد أحمد علي الجحيلي، اليوم (الأحد) أن قوات الجيش الوطني دخلت إلى شارع صنعاء في وسط مدينة الحديدة، كما أحرزت تقدماً كبيراً من الجهات الشمالية الشرقية والجنوبية للمدينة.

وأوضح "الجحيلي" في تصريح لـ"سبتمبر نت"، أن قوات الجيش الوطني أصبحت قريبة جداً من شارع التسعين الذي من خلاله تستطيع الوصول إلى نقطة الشام.

ولفت إلى أن قوات الجيش نجحت في مداهمة عدد من البنايات السكنية بالقرب من حي 7 يوليو حيث كانت تتمركز فيها قناصات ميليشيا الحوثي الانقلابية وتمكنت من السيطرة عليها.

وأفاد ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة بأن نقطة الشام لها أهمية كبيرة وإستراتيجية، وبسيطرة قوات الجيش عليها ستكون الميليشيا محاصرة من كل الاتجاهات، وستكون بين فكي كماشة لا تستطيع الخروج من المدينة، كما أنها ستقرب من السيطرة على الميناء الذي يقع بالقرب منها.


وبين "الحجيلي" أن قوات الجيش الوطني تتقدم بشكل متسارع في مدينة الحديدة، مما أدى إلى انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا التي تحاول زرع الألغام البحرية والبرية لإعاقة هذا التقدم، إلا أن قوات الجيش تنفذ عمليات التفافات لم تتوقعها المليشيات الانقلابية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحرير الحديدة.. الجيش اليمني يدخل شارع صنعاء.. والتفافاته تربك الحوثيين
سبق

أكد ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة العقيد أحمد علي الجحيلي، اليوم (الأحد) أن قوات الجيش الوطني دخلت إلى شارع صنعاء في وسط مدينة الحديدة، كما أحرزت تقدماً كبيراً من الجهات الشمالية الشرقية والجنوبية للمدينة.

وأوضح "الجحيلي" في تصريح لـ"سبتمبر نت"، أن قوات الجيش الوطني أصبحت قريبة جداً من شارع التسعين الذي من خلاله تستطيع الوصول إلى نقطة الشام.

ولفت إلى أن قوات الجيش نجحت في مداهمة عدد من البنايات السكنية بالقرب من حي 7 يوليو حيث كانت تتمركز فيها قناصات ميليشيا الحوثي الانقلابية وتمكنت من السيطرة عليها.

وأفاد ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة بأن نقطة الشام لها أهمية كبيرة وإستراتيجية، وبسيطرة قوات الجيش عليها ستكون الميليشيا محاصرة من كل الاتجاهات، وستكون بين فكي كماشة لا تستطيع الخروج من المدينة، كما أنها ستقرب من السيطرة على الميناء الذي يقع بالقرب منها.


وبين "الحجيلي" أن قوات الجيش الوطني تتقدم بشكل متسارع في مدينة الحديدة، مما أدى إلى انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا التي تحاول زرع الألغام البحرية والبرية لإعاقة هذا التقدم، إلا أن قوات الجيش تنفذ عمليات التفافات لم تتوقعها المليشيات الانقلابية.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
08:57 PM

تحرير الحديدة.. الجيش اليمني يدخل شارع صنعاء.. والتفافاته تربك الحوثيين

دحر قناصة الميليشيا عن عدد من البنايات السكنية قرب حي 7 يوليو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة العقيد أحمد علي الجحيلي، اليوم (الأحد) أن قوات الجيش الوطني دخلت إلى شارع صنعاء في وسط مدينة الحديدة، كما أحرزت تقدماً كبيراً من الجهات الشمالية الشرقية والجنوبية للمدينة.

وأوضح "الجحيلي" في تصريح لـ"سبتمبر نت"، أن قوات الجيش الوطني أصبحت قريبة جداً من شارع التسعين الذي من خلاله تستطيع الوصول إلى نقطة الشام.

ولفت إلى أن قوات الجيش نجحت في مداهمة عدد من البنايات السكنية بالقرب من حي 7 يوليو حيث كانت تتمركز فيها قناصات ميليشيا الحوثي الانقلابية وتمكنت من السيطرة عليها.

وأفاد ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة بأن نقطة الشام لها أهمية كبيرة وإستراتيجية، وبسيطرة قوات الجيش عليها ستكون الميليشيا محاصرة من كل الاتجاهات، وستكون بين فكي كماشة لا تستطيع الخروج من المدينة، كما أنها ستقرب من السيطرة على الميناء الذي يقع بالقرب منها.


وبين "الحجيلي" أن قوات الجيش الوطني تتقدم بشكل متسارع في مدينة الحديدة، مما أدى إلى انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا التي تحاول زرع الألغام البحرية والبرية لإعاقة هذا التقدم، إلا أن قوات الجيش تنفذ عمليات التفافات لم تتوقعها المليشيات الانقلابية.

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