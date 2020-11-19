ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 11,465,722 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 249,670 حالة وفاة.

الولايات المتحدة تسجل 165,087 إصابة جديدة و 1,836 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-19 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 165,087 إصابة مؤكدة و1,836 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 11,465,722 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 249,670 حالة وفاة.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 11:23 PM

الولايات المتحدة تسجل 165,087 إصابة جديدة و 1,836 وفاة بكورونا إجمالي الإصابات بلغ 11,465,722 والوفيات 249,670 شخصًا





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 165,087 إصابة مؤكدة و1,836 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 11,465,722 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 249,670 حالة وفاة.