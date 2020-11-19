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الولايات المتحدة تسجل 165,087 إصابة جديدة و 1,836 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 11,465,722 والوفيات 249,670 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 165,087 إصابة مؤكدة و1,836 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 11,465,722 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 249,670 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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الولايات المتحدة تسجل 165,087 إصابة جديدة و 1,836 وفاة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 165,087 إصابة مؤكدة و1,836 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 11,465,722 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 249,670 حالة وفاة.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
11:23 PM

الولايات المتحدة تسجل 165,087 إصابة جديدة و 1,836 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 11,465,722 والوفيات 249,670 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 165,087 إصابة مؤكدة و1,836 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 11,465,722 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 249,670 حالة وفاة.

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