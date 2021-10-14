الإحصاء الخليجي: 80 مليون جرعة لقاح كورونا معطاة بدول التعاون

بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة 98%.. إجمالي الوفيات 19424

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي الإصابات المؤكّدة بلغ (2.515.646) حالة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2.486.816) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19.424) حالة حتى يوم أمس.

وأضاف: أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ (80.009.977) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.