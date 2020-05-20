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الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الداخلية

أعلنت الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، وتشمل العقوبات الجديدة وزير الداخلية الإيراني.

الخزانة الأمريكية إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الداخلية
سبق

أعلنت الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، وتشمل العقوبات الجديدة وزير الداخلية الإيراني.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
05:35 PM

الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، وتشمل العقوبات الجديدة وزير الداخلية الإيراني.

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