أعلنت الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، وتشمل العقوبات الجديدة وزير الداخلية الإيراني.
الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الداخلية
أعلنت الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، وتشمل العقوبات الجديدة وزير الداخلية الإيراني.الخزانة الأمريكية إيران
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الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الداخليةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-20
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
05:35 PM
الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الداخلية
أعلنت الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران، وتشمل العقوبات الجديدة وزير الداخلية الإيراني.
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