فيديو.. لماذا أبعد رونالدو زجاجتي مياه غازية من منصة المؤتمر الصحفي؟

قبل مباراة البرتغال والمجر في أمم أوروبا

رفض كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، وضع زجاجتين للمياة الغازية أمامه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المجر، والمقرر إقامته السابعة مساء اليوم على ملعب "بوشكاش أرينا" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة "الحديدية"، ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وفي الفيديو الذي بثته وسائل إعلام عالمية: قام البرتغالي كريستيانو رونالدو بإبعاد زجاجتين للمشروبات الغازية من على منصة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المجر، وقام بإبعادهما من أمامه، وفضّل تواجد المياه فقط، قائلًا: "أنا أشرب الماء فقط".

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة تعليقًا على أنباء رحيله من يوفنتوس: "كنت ألعب على أعلى مستوى لسنوات عديدة، هذا لا يزعجني، ربما لو كنت في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من عمري ربما كنت قد أمضيت بعض الليالي بلا نوم، لكنني في السادسة والثلاثين، كل ما سيأتي سيكون للأفضل بغض النظر عن البقاء في اليوفي أو الانتقال".

وشدد رونالدو على رقمه القياسي: "كوني أول من يلعب خمس بطولات لا يهمني كثيرًا، الأهم هو الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي".

وأضاف رونالدو: "الشيء المهم الآن هو اليورو، إنه خامس بطولة لي، لكنه بالنسبة لي مثل أول مسابقة خضتها، نريد أن نلعب مباراة جيدة بأفكار جيدة من اللقاء الأول إلى الأخير".

أوضح رونالدو: "أنا أرتاح في اللعب بالهجوم، سواء في قلب الهجوم أو في أي مكان يساعد الفريق على الفوز".

وأبرز رونالدو: "فيروس كورونا لم يكن مؤثرًا بشكل واضح على التحضير للبطولة، لو ركزنا عليه سنفقد تركيزنا على الأهداف الأساسية".

وأكمل نجم البرتغال: "لا نتحدث عن كورونا في المعسكر، لقد تعبنا من ذلك الحديث، الجميع يشعر بالتعب من هذا، علينا التركيز على الملعب فقط".