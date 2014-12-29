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أستراليا تعلن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا "الأسرع انتقالاً"

الإصابة اكتُشفت لدى مسافرة وصلت يوم 22 ديسمبر من الخارج

أعلنت إيفات داث؛ وزيرة الصحة في كوينسلاند الأسترالية، ظهور أول إصابة في بلادها بفيروس كورونا المتحور الذي يُوصف بـ "الأسرع انتقالاً" بين البشر، من السلالة الجنوب إفريقية.

وأوضحت أن الإصابة اكتُشفت لدى مسافرة وصلت يوم 22 ديسمبر إلى كوينسلاند قادمة من الخارج.

قالت وزيرة الصحة إن هذه الإصابة "هي الحالة الإيجابية الأولى للسلالة الجنوب إفريقية (للفيروس) في أستراليا".

وطمأنت المواطنين إلى أنه لا خطورة عليهم، بينما ما أكّدته هذه الإصابة، برأيها، هو أهمية الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ووفق "روسيا اليوم" تم تشخيص هذه الإصابة الأولى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى المسافرة القادمة من "ما وراء البحار"؛ ما أدى إلى تحويلها فوراً إلى المستشفى للتكفل بها ومراقبة تطور حالتها الصحية.

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أستراليا تعلن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا "الأسرع انتقالاً"
سبق

أعلنت إيفات داث؛ وزيرة الصحة في كوينسلاند الأسترالية، ظهور أول إصابة في بلادها بفيروس كورونا المتحور الذي يُوصف بـ "الأسرع انتقالاً" بين البشر، من السلالة الجنوب إفريقية.

وأوضحت أن الإصابة اكتُشفت لدى مسافرة وصلت يوم 22 ديسمبر إلى كوينسلاند قادمة من الخارج.

قالت وزيرة الصحة إن هذه الإصابة "هي الحالة الإيجابية الأولى للسلالة الجنوب إفريقية (للفيروس) في أستراليا".

وطمأنت المواطنين إلى أنه لا خطورة عليهم، بينما ما أكّدته هذه الإصابة، برأيها، هو أهمية الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ووفق "روسيا اليوم" تم تشخيص هذه الإصابة الأولى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى المسافرة القادمة من "ما وراء البحار"؛ ما أدى إلى تحويلها فوراً إلى المستشفى للتكفل بها ومراقبة تطور حالتها الصحية.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
12:16 PM

أستراليا تعلن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا "الأسرع انتقالاً"

الإصابة اكتُشفت لدى مسافرة وصلت يوم 22 ديسمبر من الخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إيفات داث؛ وزيرة الصحة في كوينسلاند الأسترالية، ظهور أول إصابة في بلادها بفيروس كورونا المتحور الذي يُوصف بـ "الأسرع انتقالاً" بين البشر، من السلالة الجنوب إفريقية.

وأوضحت أن الإصابة اكتُشفت لدى مسافرة وصلت يوم 22 ديسمبر إلى كوينسلاند قادمة من الخارج.

قالت وزيرة الصحة إن هذه الإصابة "هي الحالة الإيجابية الأولى للسلالة الجنوب إفريقية (للفيروس) في أستراليا".

وطمأنت المواطنين إلى أنه لا خطورة عليهم، بينما ما أكّدته هذه الإصابة، برأيها، هو أهمية الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ووفق "روسيا اليوم" تم تشخيص هذه الإصابة الأولى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى المسافرة القادمة من "ما وراء البحار"؛ ما أدى إلى تحويلها فوراً إلى المستشفى للتكفل بها ومراقبة تطور حالتها الصحية.

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